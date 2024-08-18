Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri, 8-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri kapsamlı denetimlerde milyonlarca aracı kontrol ederek ciddi trafik ihlallerine müdahale etti. Denetimler sonucunda, özellikle hız ihlalleri ve emniyet kemeri kullanmama gibi konularda geniş bir yelpazede işlem yapıldı.

2 milyona yakın denetim!

8-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerinin yürüttüğü denetimlerde, toplam 1 milyon 971 bin 985 araç kontrol edildi. Bu dönemde gerçekleştirilen işlemler şu şekilde sıralandı:

Çakar Cihazları Kullanımı: Mevzuatta izin verilmeyen ışıklı veya sesli uyarı işaretleri (çakar) takarak araç kullanan 275 sürücüye işlem yapıldı.

Hız İhlalleri: 134 bin 588 sürücü hız ihlali nedeniyle cezalandırıldı.

Periyodik Muayene: Periyodik muayenesi yapılmamış olan 26 bin 165 araç tespit edilerek işlem uygulandı.

Emniyet Kemeri Kullanımı: Emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 772 sürücüye ceza kesildi.

Sürücü Belgesiz Araç Kullanımı: Sürücü belgesi olmadan araç kullanan 16 bin 102 sürücüye işlem yapıldı.

Zorunlu Sigorta: Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 710 araç sahibine ceza uygulandı.

Toplamda, 447 bin 672 araca ve sürücüye çeşitli ihlaller nedeniyle işlem yapıldı.

2024 yılının ilk yedi ayında, ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının %35’inin yasal veya uygun olmayan hızlarda araç kullanımı nedeniyle meydana geldiği bildirildi. Bu durum, aşırı hızın trafik güvenliği açısından ne denli kritik bir sorun olduğunu gözler önüne seriyor.

Yeni nesil hız tespit sistemleri

Trafik güvenliğini artırmak amacıyla, ülke genelinde hem şehir içlerinde hem de otoyollar dahil tüm şehirlerarası karayollarında mevcut mobil radar araçlarına ek olarak, yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen yeni nesil "Mobil Hız Tespit Sistemleri" kullanılmaya başlandı. Bu sistemler, hız tespit çalışmalarını daha etkili bir şekilde yürütmek için tasarlandı.

Hayati önem

Trafik kurallarına harfiyen uyulması ve aşırı hız yapmaktan kaçınılması büyük önem taşır. Emniyet kemeri takmanın hayati bir güvenlik önlemi olduğunu unutmayın. Trafik yolculuklarınızın sevdiklerinize sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşmanızı sağlamak için yapıldığını unutmayın.