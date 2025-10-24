Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 24 Ekim 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Merkezi Kaydi Sistem üzerinden gerçekleştirilen temettü hak kullanım ödemelerine ilişkin bilgileri paylaştı.

Açıklamaya göre, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC) ile Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO) yatırımcılarına ait nakit temettü ödemeleri tamamlandı.

Altınkılıç Gıda (ALKLC) 3. taksit temettüsünü ödedi

MKK verilerine göre, Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş., 2025 yılı kâr payı dağıtımının 3. taksitini 23 Ekim 2025 tarihinde yatırımcıların hesaplarına aktardı.

Temettü ödeme detayları şu şekilde:

Şirket Adı Hisse Başı Brüt Temettü (TL) Hisse Başı Net Temettü (TL) Temettü Tarihi Altınkılıç Gıda (ALKLC) 0,0081516 0,0069288 22 Ekim (3. taksit)

Mistral GYO (MSGYO) temettü ödemesini tamamladı

Aynı gün yapılan diğer açıklamaya göre, Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO) da 2025 yılı temettüsünü yatırımcılarına ödedi.

Temettü bilgileri şu şekilde paylaşıldı:

Şirket Adı Hisse Başı Brüt Temettü (TL) Hisse Başı Net Temettü (TL) Temettü Tarihi Mistral GYO (MSGYO) 0,1472899 0,1472899 22 Ekim 2025

MKK’dan yatırımcılara hatırlatma

MKK, yatırımcılara yaptığı bilgilendirmede, temettü hak kullanımına ilişkin detayların Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden takip edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Ödemeler, yatırımcıların kayıtlı aracı kurum hesaplarına otomatik olarak aktarıldı.