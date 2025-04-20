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Anlık tren saatleri, durak bilgileri ve tahmini varış süreleri için İZBAN Resmi Web Sitesi izban.com.tr ya da mobil uygulamalar üzerinden bilgilere ulaşabilirsiniz.

İZBAN hattı üzerinden Adnan Menderes Havalimanı’na doğrudan erişim sağlanıyor. Alsancak ve Karşıyaka yönünden gelen yolcular, Halkapınar veya Hilal istasyonlarında aktarma yaparak havalimanına ulaşabilir.

Gece Saatleri (20:00 – 00:20): Her 20 dakikada bir

Normal Saatlerde (09:00 – 16:00): Her 15 dakikada bir

Yoğun Saatlerde (06:00 – 09:00 / 16:00 – 20:00): Her 10 dakikada bir

20 Nisan Pazar İzmir tramvay sefer saatleri belli oldu!

20 Nisan Pazar İzmir tramvay sefer saatleri belli oldu!

İzmir’in kuzey-güney hattını kapsayan İZBAN , 20 Nisan 2025 Pazar günü için güncellenmiş tren sefer saatlerini duyurdu. Aliağa ile Selçuk arasında hizmet veren İZBAN banliyö hattı, özellikle işe ve okula gidiş-geliş saatlerinde sıklaştırılmış seferlerle çalışacak.

İZBAN , 20 Nisan 2025 Pazar günü sabah erken saatlerden geceye kadar düzenli tren seferleriyle hizmet verecek. İşte duraklar ve saatler:

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