20 Yıl süren acı sona erdi

Andrew Waddington, 20 yıl önce motosiklet kazasında kolunu kaybetti ve sürekli ağrılarla yaşamak zorunda kaldı. İngiltere’de denediği tedaviler sonuç vermeyince, Türk doktorlarına başvurdu.

Ağrı pili ile umut verici sonuç

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde, beyin ve sinir cerrahı Op. Dr. Mehmet Beşir Sürme'nin gerçekleştirdiği açık cerrahi ile Spinal Kord Stimülatörü uygulandı. Bu operasyon sayesinde, Waddington'ın ağrıları önemli ölçüde azaldı.

Türkiye, sağlıkta öncü

Türkiye'nin sağlık alanındaki başarıları ve yenilikçi tedavi yöntemleri, sadece yerli hastalara değil, yurt dışından gelen hastalara da umut olmaya devam ediyor.