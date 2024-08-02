2024-2025 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Fikstür Çekimi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Kamp ve Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle yapıldı.



Fikstür çekim törenine Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TFF 2. Lig ile TFF 3. Lig kulüplerinin başkanları ve temsilcileri katıldı.

Adil, adaletli ve güvenli ortam yeniden inşa ediliyor

Fikstür çekiminin öncesinde bir konuşma yapan TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, "TFF 2. ve 3. Lig kulüplerimizin değerli başkanları, yöneticileri ve temsilcileri, TFF Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve basın mensupları, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Fikstür Çekimi'ne hoşgeldiniz. Futbolumuzun güzelliklerini konuşmak ve yaşamak için yeni TFF Yönetimi olarak adil, adaletli ve güvenli ortamı yeniden inşa edebilmek için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. TFF 2. Lig, bu sezon toplam 36 takım arasında 18'erli 2 grup şeklinde oynanacak. TFF 3. Lig ise bu sezon 64 takım arasında 16'şarlı toplam 4 grupta oluşacak. Yönetim Kurulumuz, ilk toplantısında kulüplerle yaptığı istişareleri de dikkate alarak TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oyuncu uygunluklarını, yaş düzeltmeleri yapılmak suretiyle 2023-2024 sezonundaki haline geri getirdi. Kulüplerimizin diğer hususlarla ilgili talepleri de ayrıca ilgili kurullar tarafından incelenecektir. Hepinizin bildiği gibi de hepimizin arkadaşı Murat Şahin, 2. ve 3. liglerde de görevli olacak, her türlü sorunlarınız için ona başvurup gerekli çözümleri üretmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu sezon, depremden etkilenerek geçen sezon liglere iştirak edemeyen Kahramanmaraş'taki iki kulübümüz Kahramanmaraş A.Ş. ve Kahramanmaraş İstiklalspor, TFF 3. Lig müsabakalarına katılacaklardır. Malumunuz olduğu üzere, 13 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen kura ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de gruplar belirlenmişti. Bugün ise bu gruplardaki 2024-2025 sezonu fikstürleri belirlenmiş olacak. TFF 2. Lig'de müsabakalar bu sezon 1 Eylül'de başlayacak, 8 Eylül'de de TFF 3. Lig başlayacak ve teknik detayları arkadaşlarımız sizlere anlatacaklar. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2024-2025 sezonu hayırlı uğurlu olsun, futbolculara sakatlıktan uzak, sağlıklı bir sezon diliyor, bu düşüncelerle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.





TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz'ın konuşmasının ardından kulüp başkanları ve temsilcileri tarafından gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Profesyonel Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın eşlik etti. Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.