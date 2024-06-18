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55. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Mbappe'nin kaleciyle karşı karşıya durumda yaptığı vuruşta, top yandan auta çıktı.

38. dakikada Fransa öne geçti. Sağdan rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Mbappe'nin altıpasa ortasında, savunmada Wöber ters kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-1

36. dakikada Avusturya etkili geldi. Rakip ceza sahasına atılan uzun topta Sabitzer'in kafayla indirdiği meşin yuvarlak ceza sahası içinde Baumgartner'in önünde kaldı. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle direk dibinden kornere gitti.

Gol: Dk. 38 Wöber (Kendi kalesine) (Fransa)

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