01 Temmuz – 31 Aralık 2024 Tarih Aralığını Kapsayan Bedelli Askerlik Müracaat Duyurusu

Tarih: 08.07.2024

1. Bedelli askerlik bedel tutarı: Hazine ve Maliye Bakanlığının 05 Temmuz 2024 tarihli ve “Mali ve Sosyal Haklar” konulu Genelgesi ile 01 Temmuz – 31 Aralık 2024 dönemi için Memur Aylık Katsayısı 0,907796 olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda;

• Bedelli Askerlik Bedel Tutarı: 240.000 x 0,907796 (memur aylık katsayısı) = 217.871,04 TL

• Ek Bedel Tutarı (Aylık): 3.500 x 0,907796 x 1 = 3.177,29 TL (Yoklama Kaçağı/Bakayalar için)

2. Müracaat işlemleri: 08.07.2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır.

3. Ödeme süresi ve celp tercihleri: Bedelli askerlik hizmetine müracaat ederek iki aylık ödeme süresi bitim tarihi 30 Haziran 2024 tarihi saat 23:59’dan sonraya kalan yükümlüler, ödemelerini yeni bedel tutarı üzerinden yapacak ve celp tercihlerini e-Devlet kapısından veya askerlik şubesi aracılığı ile güncelleyebileceklerdir. Ayrıca, bu yükümlülere başvuru işlemlerinin durdurulduğu süre kadar ilave ödeme süresi merkezi olarak verilmiştir.

Daha fazla bilgi ve işlemler için e-Devlet kapısını veya en yakın askerlik şubesini ziyaret edebilirsiniz.

Bedelli askerlik ödemesi nasıl yapılır?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir. Bakanlık tarafından katsayının belirlenmesinden sonra nihai ücret tutarı belli olacak.