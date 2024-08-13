1. Çinli sporcunun İtalyan sporculara tepkisi

Chinese gymnast Zhou Yaqin reaction to the Italian gymnast podium celebrations : r/pics

2. Tamamen siyah jimnastik podyumu. Kadınlar yer hareketleri finalinde, Olimpiyatlar tarihinde ilk kez tamamen siyahlardan oluşan jimnastik kürsüsüne çıkıldı.

 Rebeca Andrade, Simone Biles'i geçerek yer hareketlerinde altın madalya kazandı - Sözcü

3. Güney Kore-Kuzey Kore sporcularının selfiesi.

Olimpiyat ruhu tek karede | Kuzey Kore, Güney Kore |

4. Gabriel Medina'nın “Yüzen Kutlaması” Brezilyalı sörfçü Gabriel Medina, Tahiti'de düzenlenen Paris Olimpiyatları'nda neredeyse mükemmel bir skorla kutlama yaparken suyun üstünde süzüldü.

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5. Mısırlı eskrimci Nada Hafez, yedi aylık hamileyken Paris Olimpiyatları'nda yarışıyor.

Paris Olympics: Egyptian fencer Nada Hafez reveals she competed while 7 months pregnant - Yahoo Sports

6. Türk atıcı Yusuf Dikeç'in viral pozu!

Yusuf Dikeç'in Musk'a mesajını 36 milyon kullanıcı gördü - Son Dakika Haberleri

Sakarya’da ilginç olay: Camiiyi 7 milyon liraya satışa çıkardı Sakarya’da ilginç olay: Camiiyi 7 milyon liraya satışa çıkardı

7. Dünya rekorunu kıran Armand Duplantis'in Yusuf Dikeç pozu!

Armand Duplantis Olimpiyat Oyunları'nda tarihi rekor kırdı ve Yusuf Dikeç'in ikonik pozunu verdi - Sanayi Gazetesi

Editör: Mehrican Candemir