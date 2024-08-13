1. Çinli sporcunun İtalyan sporculara tepkisi
2. Tamamen siyah jimnastik podyumu. Kadınlar yer hareketleri finalinde, Olimpiyatlar tarihinde ilk kez tamamen siyahlardan oluşan jimnastik kürsüsüne çıkıldı.
3. Güney Kore-Kuzey Kore sporcularının selfiesi.
4. Gabriel Medina'nın “Yüzen Kutlaması” Brezilyalı sörfçü Gabriel Medina, Tahiti'de düzenlenen Paris Olimpiyatları'nda neredeyse mükemmel bir skorla kutlama yaparken suyun üstünde süzüldü.
5. Mısırlı eskrimci Nada Hafez, yedi aylık hamileyken Paris Olimpiyatları'nda yarışıyor.
6. Türk atıcı Yusuf Dikeç'in viral pozu!
7. Dünya rekorunu kıran Armand Duplantis'in Yusuf Dikeç pozu!
Editör: Mehrican Candemir