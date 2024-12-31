2024 yılı, küresel ekonomik dalgalanmalara ve enflasyona rağmen bazı milyarderler için büyük kazançların yaşandığı bir yıl oldu. Bloomberg’in milyarderler listesinde yer alan beş iş insanı, toplamda 500 milyar dolardan fazla kazanç sağladı.

İşte 2024’ün en çok kazanan 5 milyarderi ve zenginliklerinin ardındaki sebepler:

Elon Musk zirvede: 213 milyar dolar kazanç

Elon Musk, 2024 yılında 213 milyar dolar kazançla bir kez daha zirveyi kaptı. Musk’ın serveti, 442 milyar dolara ulaşırken, uzay taşımacılık şirketi SpaceX’in 350 milyar dolara varan değeri ve yapay zekâ şirketi xAI’ye yaptığı yatırım, onun servetindeki artışın en büyük sebepleri oldu. Tesla’nın Çinli rakipleri karşısındaki zorlanması ve Donald Trump’ın ABD başkanlık seçimlerini kazanması da Musk’ın servetinin artmasında etkili faktörler arasında yer aldı.

Mark Zuckerberg’in yükselişi: 89 milyar dolar kazanç

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, 2024 yılında 89 milyar dolar kazanç sağlayarak ikinci sırada yer aldı. Meta’nın yapay zekâ yatırımlarına ve reklam gelirlerindeki artışa paralel olarak Zuckerberg’in serveti 209 milyar dolara yükseldi. Zuckerberg, şirketinin yüzde 13 hissesine sahip olmasının verdiği avantajla bu büyümeden önemli pay aldı.

Jensen Huang ve NVIDIA’nın başarısı: 79 milyar dolar kazanç

NVIDIA CEO’su Jensen Huang, hisselerinin yüzde 200 oranında artış göstermesiyle büyük bir kazanç sağladı. 79 milyar dolar kazanarak servetini 120 milyar dolara çıkaran Huang, 2024 yılında teknoloji sektöründeki büyük yükselişiyle dikkat çekti. NVIDIA'nın 3,3 trilyon dolara ulaşan değeri, Huang’ı yılın en başarılı iş insanlarından biri yaptı.

Larry Ellison: AI ve bulut bilişimiyle 70 milyar dolar kazanç

Oracle CEO’su Larry Ellison, yapay zekâ ve bulut bilişimi alanlarındaki yatırımları sayesinde 2024’te 70 milyar dolar kazanç elde etti. Ellison’ın serveti 193 milyar dolara çıkarken, şirketinin teknoloji sektöründeki atılımı büyük katkı sağladı.

Jeff Bezos: Hisse satışlarıyla 63 milyar dolar kazanç

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Miami’deki Indian Creek adasında yaşarken hisse satışlarıyla gündeme geldi. Bezos, Amazon’un hisselerindeki yüzde 40’lık artış sayesinde 2024 yılında 63 milyar dolar kazandı. Bezos’un serveti 241 milyar dolara ulaşarak yılın kazananlarından biri oldu.