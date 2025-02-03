67'nci Grammy Ödülleri, ödüllerin yanı sıra ünlülerin kırmızı halı stilleriyle de büyük ilgi gördü. Gecenin en çok konuşulan ismi şüphesiz Beyonce oldu. "Cowboy Carter" albümüyle Grammy ödülünü kazanan yıldız, Schiaparelli Haute Couture imzalı bir tasarım tercih ederek zarif bir görünüm sergiledi. Kırmızı halıya boy göstermeyen Beyonce, yine de gecenin en şık isimlerinden biri olmayı başardı.

Taylor Swift ve diğer şık isimler

Taylor Swift, Vivienne Westwood imzalı mini elbisesiyle göz alıcı bir şıklık sergiledi ve gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Grammy Ödülleri'nde ödül kazanarak adından söz ettiren Chappel Roan, Jean Paul Gaultier tasarımı elbisesiyle kırmızı halıda boy gösterdi.



Sabrina Carpenter ise JW Anderson imzalı mavi saten elbisesiyle adeta bir yıldız gibi parladı.

Shakira ve diğer unutulmaz şıklıklar

Shakira, sahne şovuyla olduğu kadar kırmızı halıdaki şıklığıyla da unutulmaz bir anı bırakmayı başardı. Etro imzalı elbisesiyle gecede oldukça dikkat çekti.

Charlie XCX, "Brat" albümüyle gecede en çok konuşulan isimlerden olurken, derin yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı.

Jaden Smith'in kırmızı halıda kafasında taşıdığı "Giyilebilir Vampir Kalesi" tasarımı, tüm dikkatleri üzerine çekti. Smith'in maketi, Dora Abodi imzası taşıyor ve fiyatı tam olarak 4 bin 600 dolar.

Cardi B, Roberto Cavalli imzalı elbisesiyle ihtişamını gözler önüne serdi. Lady Gaga, Samuel Lewis tarafından tasarlanan simsiyah bir elbise ile geceye damgasını vurdu.

Billie Eilish, alışık olduğumuz tarzını Prada imzalı bir görünümle kırmızı halıya taşıdı.

Gracie Abrams, Chanel imzalı şık elbisesiyle Grammy Ödülleri'nde zarif bir şekilde boy gösterdi.