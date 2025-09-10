Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 7 Eylül 2025’te gerçekleştirilen 2025 KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür sınavının sonuç tarihi belli oldu. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin resmî sitesi üzerinden sonuçlarını öğrenebilecek.

Sınavın detayları

2025 KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül’de Türkiye’nin 81 ili ve Lefkoşa’daki 135 sınav merkezinde uygulandı. Adaylara 120 çoktan seçmeli soru yöneltildi ve sınav süresi 130 dakika olarak belirlendi. Toplam 402 bin 105 aday sınava katıldı; bunların 223 bin 757’si kadın, 178 bin 348’i erkek adaylardan oluştu.

Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

ÖSYM takvimine göre, sınavın sonuçları 10 Ekim 2025 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sonuçlara ÖSYM’nin resmi internet adresi sonuc.osym.gov.tr üzerinden ve ÖSYM mobil uygulamalar aracılığıyla erişebilecek.

Cevap anahtarı yayımlandı

Sınava katılan adaylar, sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarına 17 Eylül 2025 saat 23.59’a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden ulaşabilecek.

Alan Bilgisi oturumları

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından, KPSS A Grubu Alan Bilgisi sınavları 13-14 Eylül tarihlerinde üç oturum şeklinde yapılacak.