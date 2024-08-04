Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, tüm vatandaşların bu işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceğini belirtti.

Ali Erbaş’ın açıklamasına göre, hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos ile 16 Eylül 2024 tarihleri arasında tamamlayabilecekler. Bu süre zarfında yapılan kayıtlar, hac başvurularının değerlendirilmesi açısından önem taşıyacak.

Belgeler eksiksiz olmalı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yılki organizasyonuna ilişkin detayları ve başvuru sürecini takip etmek isteyen vatandaşların, e-Devlet sistemi üzerinden gerekli işlemleri yapmaları gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda, hac yolculuğuna çıkmak isteyenlerin kayıtlarını zamanında yapmaları ve gerekli belgeleri eksiksiz sunmaları önemle tavsiye edildi.

2025 yılı hac organizasyonuyla ilgili gelişmeler ve detaylı bilgiler için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi web sitesi ve e-Devlet platformu takip edilebilir.