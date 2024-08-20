Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu dönem, İslam dünyası için önemli ibadetler ve özel gecelerle dolu. İşte 2025 Üç Aylar takvimi ve bu kutsal döneme dair merak edilen tüm detaylar...

2025 Üç aylar başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre, Üç Aylar, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Recep ayının girmesiyle başlayacak. Bu mübarek ayların başlangıcı, Müslümanlara manevi huzur ve ibadet dolu günlerin habercisi olacak.

Regaib Kandili 2 Ocak'ta idrak edilecek

Üç Aylar'ın ilk kandili olan Regaib Kandili, 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek. Bu gece, duaların kabul olacağı, ibadetlerin faziletiyle öne çıkacağı özel bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor.

Miraç ve Berat Kandilleri tarihleri

2025 yılında Miraç Kandili, 26 Ocak Pazar günü idrak edilecek. Miraç, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) göğe yükselmesi olayını ifade eder ve Müslümanlar bu geceyi ibadetle geçirirler.

Berat Kandili ise 14 Şubat 2025 Cuma günü idrak edilecek. Bu mübarek gece, Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilir ve Müslümanlar için bağışlanma ve arınma gecesidir.

Ramazan başlangıcı ve tarihleri

Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak nitelendirilen Ramazan ayı, 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak ve 29 Mart 2025 Cumartesi günü sona erecek. Bu dönemde oruç tutma, ibadet ve dua, Müslümanların manevi huzura ermesini sağlayacak.

Kadir Gecesi ne zaman?

Ramazan ayının en değerli gecesi olan Kadir Gecesi ise 27 Mart 2025 Perşembe gecesi idrak edilecek. Bu gece, bin aydan daha hayırlı kabul edilmekte ve Müslümanlar bu geceyi ibadetlerle geçirmektedir.