Avrupa Birliği (AB), iklim değişikliğiyle mücadelede devrim niteliğinde bir karar alarak, 2040 yılına kadar doğalgaz kombilerini tamamen kullanımdan kaldırmayı hedefleyen yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Bu düzenleme, 2030'dan itibaren inşa edilecek tüm yeni binaların sıfır emisyonlu olmasını zorunlu kılacak ve AB’nin 2050 yılına kadar karbon nötr hale gelme hedefi doğrultusunda önemli bir adım olacak.

Yeni binalarda sıfır emisyon zorunluluğu geliyor

AB’nin yeni düzenlemesine göre, doğalgaz kombileri gibi fosil yakıtlı ısıtma sistemleri kademeli olarak devre dışı bırakılacak. 2025 yılından itibaren bu tür sistemlere verilen teşvikler sona erecek ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş teşvik edilecek. Böylece, binalardan kaynaklanan sera gazı emisyonları önemli ölçüde azaltılacak.

İklim değişikliğiyle mücadelede dönüm noktası

AB'nin bu kararlı adımı, küresel iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor. Fosil yakıtların kullanımının sona erdirilmesi, yalnızca karbon emisyonlarını azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda hava kalitesini iyileştirerek insan sağlığını da koruyacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması, AB’nin enerji bağımsızlığına ulaşmasına yardımcı olacak ve yenilikçi enerji çözümleriyle ekonomik büyümeyi destekleyecek.