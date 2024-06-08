Kentte YKS sınavı çok sayıda sınav merkezinde problemsiz bir şekilde başladı. Sınava girecek adaylar sabahın erken saatlerinde aileleri birlikte sınava gireceklerin okulların yolunu tuttu. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’de sınav dolayısıyla kentte yoğun güvenlik önlemleri alırken, çok sayıda polis de adaylara yardımcı olmak için mesai harcadı. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü önünde nöbet tutan motosikletli polis timleri kimliğini unutan ya da kaybeden adayların imdadına yetişti. Sınava dakikalar kala ekipler motosikletle adayları sınava girecekleri okullara yetiştirdi. Polis ekipleri ayrıca sınava gireceği okulu karıştıran ve yanlış okula gelen adaylarında yardımına koştu. Polis ekipleri adayları sınava zamanında yetiştirmek için adeta zamanla yarışırken, ekipler yaptıkları fedakarlıkla bir çok adayın geleceğini kurtarmalarına yardımcı oldu.



Kentte 20’ye yakın adayın polis sayesinde sınava yetiştirildiği öğrenildi.