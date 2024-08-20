İzmir'de 20 Ağustos'ta 13 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Zeytinova ( TAHİRBEY Zeytinova Yolu Zeytinova Köyü İç Yolu )
BAYRAKLI / İZMİR
Saat : 1:30 - 3:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mansuroğlu ( 295/2. Sk. 295. Sk. 293/1. Sk. 291. Sk. )
Adalet ( 1600/3 1586/14. Sk. 1600. Sk. 1600/1. Sk. 1600/2. Sk. Haydar Aliyev Cd. Ozan Abay Cd. Salhane Metro İst. Yaya Yolu )
Saat : 3:00 - 4:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mansuroğlu ( 295. Sk. )
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çiçek ( 1611. Sk. 1615/1. Sk. 1612/1. Sk. Adil Akçamlı Sk. 1637/7. Sk. 1610. Sk. 1637/1. Sk. )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çiçek ( 1610. Sk. )
Saat : 13:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Muhittin Erener ( 2126/1. Sk. 2126. Sk. 2123/4. Sk. 2123/3. Sk. 2123/2. Sk. )
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bayraklı ( 1642. Sk. Cüneyt Sivarioğulları )
Fuat Edip Baksı ( Zeki Yavaş Sk. Cüneyt Sivarioğulları Sk. Adil Akçamlı Sk. 1659. Sk. 1647. Sk. 1617. Sk. 1614. Sk. 1613. Sk. )
BERGAMA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çürükbağlar ( Çürükbağ Köyü İç Yolu Çürükbağ Köyü Pireveliler Köyü İç Yolu )
Yortanlı ( Yortanlı Köyü İç Yolu )
Tırmanlar
Pireveliler
BORNOVA / İZMİR
Saat : 0:00 - 1:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Barbaros ( 5205. Sk. Refik Tulga Cd. 5326. Sk. 5325. Sk. 5322. Sk. 5321. Sk. 5320. Sk. )
Çınar ( FATİH 5035. Sk. 5036. Sk. 5037. Sk. 5040. Sk. )
Gazi Osman Paşa ( 5227. Sk. 5408. Sk. 5409. Sk. 5410. Sk. 5411. Sk. 5412. Sk. 5413. Sk. 5415. Sk. 5419. Sk. 5422. Sk. 5436. Sk. 5437. Sk. 5438. Sk. 5439. Sk. 5440. Sk. 5441. Sk. 5442. Sk. 5446. Sk. 5447. Sk. 5448. Sk. 5449. Sk. 5453. Sk. 5454. Sk. Refik Tulga )
Kazımdirik ( 302. Sk. 5003. Sk. 5003/1. Sk. )
Rafet Paşa ( 5041. Sk. 5042. Sk. 5048. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Musalla ( 7002 7012 7004 7008. Sk. 7011 7010/1 7010 )
Saat : 9:30 - 13:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Celal Bayar ( 5065 5162. Sk. 5163. Sk. 5164. Sk. )
DİKİLİ / İZMİR
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Salihler ( 910 Sokak Tunç 3 Sk. 904 Sk. 902 Sk. tunç TUNÇ 1 TUNÇ Esenkent Sitesi CANERKENT 900. Sk. )
Bahçeli ( İzmir Çanakkale Yolu Seher Mutlu Kuzey Kaya )
GAZİEMİR / İZMİR
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Irmak ( Hasan Güven Cd. 99/4. Sk. )
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gazi ( Hasan Güven Cd. 28/26. Sk. )
Saat : 14:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gazi ( 27. Sk. Refik Cesur Cd. )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:15 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bağyurdu Yeni ( İzmir Ankara Cd. Sarı Ceviz Mevkii Yolu Tokat Burnu Sokak Çayır Sokak Çayır Kümeevleri Ova )
Saat : 9:30 - 12:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sütçüler ( kevser Fetih sk. Sütçüler Çamurluk Mehmetçik UÇURTMA KÜME EVLER EFELER Spil Dağı Yolu Sütçüler Köyü Sütçüler Köyü İç Yolu FETİH Sütçüler Küme Yolu Köyiçi )
Saat : 13:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Akalan ( 1535 Akalan Cumhuriyet Akalan Atatürk Atatürk Mah. Yolu )
KONAK / İZMİR
Saat : 0:00 - 1:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çınarlı ( Fatih )
Saat : 3:00 - 4:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çınarlı
Saat : 3:00 - 4:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çınarlı ( Manas )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kültür ( Talatpaşa Blv. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Millet ( 2547. Sk. )
Saat : 4:00 - 9:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( Cumhuriyet Blv. İrfan Boyuer Sk. )
Saat : 4:00 - 9:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kültür ( Talatpaşa Blv. Ali Çetinkaya )
MENDERES / İZMİR
Saat : 0:00 - 6:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Oğlananası Atatürk ( 7076/1 7011 7013 7014. Sk. 7015 7016. Sk. 7017. Sk. 7027/1. Sk. 7027/2. Sk. 7028. Sk. 7032. Sk. 7042. Sk. Menderes Cd. Oğlananası-Kısık Sanayi Yolu İKİNCİ İNÖNÜ ZAFERİ menderes yolu sok 7017-4 sokak BATAK 7076 7073 sokak )
Oğlananası Cumhuriyet ( 7011/1 sokak 7008. Sk. 7010. Sk. 7010/2. Sk. 7012. Sk. 7031. Sk. )
Gölcükler
Saat : 0:00 - 6:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bulgurca ( 6817 6819. Sk. 6820. Sk. 6821. Sk. 6822. Sk. 6823. Sk. 6824. Sk. 6825. Sk. 6827 6828. Sk. 6839. Sk. 6831 6805 6800. Sk. )
MENEMEN / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gazi Mustafa Kemal ( 4126/2 Sk. KAYNAKLAR 4125 )
Saat : 12:30 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gazi Mustafa Kemal ( 4130 4123. Sk. )
Saat : 15:00 - 18:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İnönü ( Seyrek Maltepe Yolu Sk. )
Saat : 9:15 - 12:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gazi Mustafa Kemal ( 4126/2 Sk. 4125 KAYNAKLAR )
Saat : 12:45 - 15:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
85. Yıl Cumhuriyet ( 4151 4152 4139/1 4144 )
Saat : 15:15 - 18:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
85. Yıl Cumhuriyet ( 4144 4145 4139/1 4151 4135/2 4152 4148 )
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeniceköy ( Yeniceköy Yolu )
TORBALI / İZMİR
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fevzi Çakmak ( 28/4 13/2 28 Sk. 8142/1 Sk. 13. Sk. 28/1 Sk. 28/3 Sk. 28sk. 13 )
Saat : 0:00 - 6:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Türkmenköy ( 215. Sk. )
Saat : 0:00 - 6:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kazım Karabekir ( Bahçeli Sk. )
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fevzi Çakmak ( 24sk Sk. 8108 Sk. 25/2 20. Sk. 20sk. 21 21/1 22 25. Sk. 28 28/1sk. 28/2. Sk. 8105/1 Sk. 8106 Sk. 8106. Sk. 8107. Sk. 9100/1 Sk. 9100/2 9100/5 Sk. 9100/6 Sk. İHLAS 29 31/1 13 )
Saat : 11:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yedi Eylül ( 5627. Sk. 5580 Sk. 5574. Sk. AYDIN 5645. Sk. 5635 Sk. 5631. Sk. 5572 )