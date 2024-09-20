İzmir'de 21 Eylül Cumartesi günü 16 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
21Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3192642
Karaköy ( Çoraklar-Eski Karaköy Yolu Karaköy Köyü İç Yolu Eski Karaköy Köy Yolu )
Planlandı
21Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 17:00
Kesinti ID : 3192672
ALİAĞA / İZMİR
Hacıömerli ( Hacıömerli Köyü )
BALÇOVA / İZMİR
21Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 1:15
Kesinti ID : 3192587
Teleferik ( Ata Cd. Enver Paşa Sk. Fatma Kadın Sk. Kardelen Sk. Kavaklıdere Sk. Karakulak Malkoçosman Sk. Mustafa Kemal Paşa Sk. Sakarya Cd. İsmail Enver Paşa Sk. )
Onur ( Çiğdem Sk. Çiçek Sk. Çitlenbik Sk. Zümrüt Sk. Zambak Sümbül Sk. Söğüt Sk. Selluka Sk. Sarmaşık Cd. Salkım Sk. Mithatpaşa Cd. Manolya Sk. Leylak Sk. Levent Sk. Köknar Sk. Köknar Kent Sk. Gürgen Sk. Gül Sk. Elmalı Sk. Dicle Sk. Dalya Sk. Dalya Akasya Sk. Amber Amber Sk. Ardıç Sk. Ateş Sk. Atlas Atlas Sk. Begonya Sk. Ceyhan Sk. )
Bahçelerarası ( IŞIL )
Çetin Emeç ( Ata Fevzi Cakmak Sk. )
Eğitim ( Dumlupınar Sk. Ertuğrul Gazi Sk. Köroğlu Sk. Menekşe Sk. Mithatpaşa Orhan Veli Sk. RAKIM ELKUTLU Şair Nedim Sk. Şevket Dağ Sk. )
Fevzi Çakmak ( Cengiz Topel Sk. Sakarya )
Korutürk ( Dilan Sk. Ekin Sk. Eğitmen Sk. Funda Sk. Jale Sk. Mimoza Sk. Nilüfer Sk. Ortanca Sk. Palmiye Sk. Sedir Sk. Yaprak Sk. Yasemin Sk. Yonca Sk. Zambak Sk. Çamlık Sk. Özkan Sk. Özlem Sk. )
BAYINDIR / İZMİR
21Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 15:30
Kesinti ID : 3192688
Çırpı Cami
Havuzbaşı
Mektep
İbrahimçavuş
BERGAMA / İZMİR
21Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3192105
Ürkütler ( Ürkütler Köyü İç Yolu )
BUCA / İZMİR
21Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3188677
Şirinkapı ( 1058/20. Sk. 1058/2. Sk. 1058/19. Sk. 1058/18. Sk. 1058/17. Sk. 1058/16. Sk. 1058/11. Sk. 1058/12. Sk. 1058/13. Sk. 1058/1. Sk. 1058/14. Sk. 1058/15. Sk. 1058/10. Sk. Şehit Er Mehmet Çadırcı Cd. 1060/2. Sk. 1060/1. Sk. 1060. Sk. 1058/9. Sk. 1058/8. Sk. 1058/7. Sk. 1058/6. Sk. 1058/5. Sk. 1058/4. Sk. 1058/3. Sk. 1058/22. Sk. 1058/21. Sk. )
Planlandı
21Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 4:00
Kesinti ID : 3192557
BUCA / İZMİR
Yıldız ( 199/6. Sk. 199. Sk. 199/1. Sk. 199/2. Sk. 199/3. Sk. 199/5. Sk. 199/7. Sk. 206/1. Sk. 206/14. Sk. 206/15. Sk. 206/16. Sk. 206/17. Sk. 206/18. Sk. 206/19. Sk. 206/2. Sk. 206/23. Sk. 206/24. Sk. 206/25. Sk. 206/26. Sk. 206/27. Sk. 206/28. Sk. 206/29. Sk. 206/3. Sk. 206/40. Sk. 206/5. Sk. 206/57 SK. 207/1. Sk. 207/4. Sk. 207/5. Sk. 207/6. Sk. 220/10. Sk. 220/16. Sk. 220/17. Sk. 220/18. Sk. 220/7. Sk. 220/7 Sk 242/6. Sk. Hoca Ahmet Yesevi )
Adatepe ( 160. Sk. 34. Sk. 40. Sk. 47. Sk. Başarı Cd. Erdem Erdem Cd. )
Atatürk ( 202/14. Sk. 202/27. Sk. 202/28. Sk. 202/30. Sk. 202/31. Sk. 202/32. Sk. 202/33. Sk. 202/34. Sk. 202/35. Sk. 202/37. Sk. 202/40. Sk. 202/53. Sk. 204/12. Sk. 204/2. Sk. 204/7. Sk. 206. Sk. 206/10. Sk. 206/11. Sk. 206/12. Sk. 206/13. Sk. 206/8. Sk. 206/9. Sk. 218. Sk. 220. Sk. 63/3. Sk. Hoca Ahmet Yesevi Cd. 202/61 )
Barış
Çamlıkule ( 220/20. Sk. 220/21. Sk. 220/22. Sk. 220/23. Sk. 220/24. Sk. 239/4. Sk. 239/6. Sk. 290. Sk. 290/10. Sk. 290/7. Sk. 290/8. Sk. )
Dumlupınar ( 68. Sk. 74. Sk. 75. Sk. 77. Sk. 79. Sk. 88. Sk. )
Fırat ( 272/3. Sk. 272/9. Sk. )
Kozağaç ( 220/1. Sk. 273/1. Sk. 276/1. Sk. )
Menderes ( 106. Sk. 108. Sk. 112. Sk. 118. Sk. 118/1. Sk. 118/3. Sk. 122/1. Sk. 144. Sk. 144/2. Sk. 144/3. Sk. 144/4. Sk. 145. Sk. 156 Sk. 146/7. Sk. 147. Sk. ADNAN KAHVECİ CD. 149/1. Sk. 152. Sk. 152/1. Sk. ADNAN KAHVECİ CD. 154/1. Sk. 155. Sk. 156. Sk. 157. Sk. 157/1. Sk. Dr. Hüseyin Fahrettin Mayda Gazi Osman Paşa Cd. Halk Cd. Menderes Cd. Seyfi Demirsoy Cd. Çocuk Parkı İçi Yolu )
Vali Rahmi Bey
Yaylacık ( 168. Sk. 170. Sk. 171. Sk. 176. Sk. 179. Sk. 44/1. Sk. Başarı )
Planlandı
21Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
1:00 - 4:00
Kesinti ID : 3192561
BUCA / İZMİR
Buca Koop. ( 200/17. Sk. 220/32. Sk. 220/21. Sk. 242/40. Sk. 242/34. Sk. 242/32. Sk. 242/29. Sk. )
Aydoğdu ( Yahya Kemal Beyatlı Cd. )
Akıncılar ( Koşuyolu Cd. 506. Sk. )
Adatepe ( DEÜ Kaynaklar Yerleşkesi Otobüs Son Durağı DOĞUŞ )
Dumlupınar ( 86. Sk. 85. Sk. 102. Sk. 111. Sk. 117. Sk. 119. Sk. 124. Sk. 132. Sk. 74. Sk. 76. Sk. 78. Sk. 79. Sk. 81. Sk. 83. Sk. 84. Sk. Uğur Mumcu Kalender Yılmaz Sk. Barış Manço Kültür Sk. 99. Sk. 97. Sk. 95. Sk. 93. Sk. 91. Sk. 90. Sk. 89. Sk. 88. Sk. )
Menderes ( 118/2. Sk. 118/3. Sk. 120. Sk. 120/1. Sk. 122. Sk. 122/1. Sk. ADNAN KAHVECİ CD. Menderes Cd. 106. Sk. 118. Sk. )
Şirinkapı ( 1054. Sk. 1055. Sk. 1056. Sk. 1056/1. Sk. 1057. Sk. 1058/1. Sk. 1058/10. Sk. 1058/11. Sk. 1058/12. Sk. 1058/13. Sk. 1058/14. Sk. 1058/15. Sk. 1058/16. Sk. 1058/17. Sk. 1058/18. Sk. 1058/19. Sk. 1058/2. Sk. 1058/20. Sk. 1058/21. Sk. 1058/22. Sk. 1058/3. Sk. 1058/4. Sk. 1058/5. Sk. 1058/6. Sk. 1058/7. Sk. 1058/8. Sk. 1058/9. Sk. 1059. Sk. 1060. Sk. 1060/1. Sk. 1060/2. Sk. Gazi Osman Paşa Gazi Osman Paşa Cd. Yavuz Sultan Selim Cd. Şehit Er Mehmet Çadırcı Cd. 1052 )
Vali Rahmi Bey ( 110. Sk. 114. Sk. 116. Sk. 121. Sk. 126. Sk. 126/1. Sk. 126/2 128. Sk. 129. Sk. 129/1. Sk. 130. Sk. 131. Sk. 133. Sk. 135. Sk. 137. Sk. 139. Sk. 141. Sk. 143. Sk. 297. Sk. 297/1. Sk. 297/2. Sk. 297/3. Sk. 297/4. Sk. 298. Sk. 313/3. Sk. Forbes Sk. Park İçi Yolu Uğur Mumcu Cd. Özmen )
Yaylacık ( 1018. Sk. 1020. Sk. 1022. Sk. 1024. Sk. 1026. Sk. 1030. Sk. 163. Sk. 166. Sk. 172. Sk. 172/1. Sk. 172/2. Sk. 172/5. Sk. 175. Sk. 181/6. Sk. 184. Sk. 186. Sk. 186/7. Sk. 190. Sk. 190/4. Sk. 190/5. Sk. 190/6. Sk. 190/7. Sk. 190/8. Sk. 190/9. Sk. 191/1. Sk. 191/2. Sk. 191/3. Sk. 191/4. Sk. 191/5. Sk. 191/7. Sk. 191/9. Sk. 38. Sk. 38/1. Sk. 38/2. Sk. 38/3. Sk. 46. Sk. 46/1. Sk. 46/2. Sk. 46/3. Sk. 46/4. Sk. 46/5. Sk. 46/6. Sk. 46/7. Sk. 46/8. Sk. 46/9. Sk. 191/8 )
Yıldız ( 199/11. Sk. 199/2. Sk. 199/6. Sk. 199/9. Sk. 206/17. Sk. 206/25. Sk. 206/40. Sk. 206/5. Sk. 220. Sk. 220/10. Sk. 220/11. Sk. 220/12. Sk. 220/13. Sk. 220/14. Sk. 220/15. Sk. 220/16. Sk. 242. Sk. 242/1. Sk. 242/14. Sk. 242/15. Sk. 242/16. Sk. 242/17. Sk. 242/19. Sk. 242/2. Sk. 242/25. Sk. 242/22 Sk. 242/33. Sk. 242/7. Sk. 242/8. Sk. Ağustos 17. Sk. )
Çamlıkule ( 220/37. Sk. 220/38. Sk. 220/42. Sk. 220/45. Sk. 220/47. Sk. 220/48. Sk. 220/49. Sk. 220/58. Sk. 220/74. Sk. 220/29. Sk. 220/28. Sk. 220/27. Sk. 220/26. Sk. 220/25. Sk. 220/23. Sk. 220/22. Sk. 220/20. Sk. 220/19. Sk. 254/17 290/11 254/20 220/30. Sk. 222/10. Sk. 222/17. Sk. 222/18. Sk. 222/19. Sk. 222/21. Sk. 222/24. Sk. 222/25. Sk. 222/29. Sk. 222/34. Sk. 239/1. Sk. 254. Sk. 254/16. Sk. 254/17. Sk. 254/19. Sk. 254/24. Sk. 254/25. Sk. 290. Sk. 290/1. Sk. 290/12. Sk. 290/2. Sk. 290/3. Sk. 290/4. Sk. 290/5. Sk. 290/6. Sk. Gazeteci Yazar İsmail Sivri )
Kuruçeşme ( 203/2 Hoca Ahmet Yesevi Cd. Hacı Bektaş Veli DOĞUŞ A GRUBU AHMET PİRİŞTİNA 206/54. Sk. 205/9. Sk. 205/8. Sk. 205/7. Sk. 205/6. Sk. 205/59. Sk. 205/54. Sk. 205/53. Sk. 205/52. Sk. 205/5. Sk. 205/45. Sk. 205/41. Sk. 205/40. Sk. 205/4. Sk. 205/39. Sk. 205/37. Sk. 205/36. Sk. 205/35. Sk. 205/34. Sk. 205/33. Sk. 205/32. Sk. 205/31. Sk. 205/30. Sk. 205/3. Sk. 205/29. Sk. 205/28. Sk. 205/26. Sk. 205/22. Sk. 205/21. Sk. 205/2. Sk. 205/17. Sk. 205/15. Sk. 205/14. Sk. 205/13. Sk. 205/12. Sk. 205/11. Sk. 205/10. Sk. 205/1. Sk. 205. Sk. 203/9. Sk. 203/6. Sk. 203/52. Sk. 203/51. Sk. 203/50. Sk. 203/49. Sk. 203/48. Sk. 203/47. Sk. 203/45. Sk. 203/42. Sk. 203/41. Sk. 203/40. Sk. 203/4. Sk. 203/39. Sk. 203/38. Sk. 203/37. Sk. 203/35. Sk. 203/33. Sk. 203/31. Sk. 203/3. Sk. 203/29. Sk. 203/28. Sk. 203/25. Sk. 203/24. Sk. 203/23. Sk. 203/22. Sk. 203/21. Sk. 203/20. Sk. 203/15. Sk. 203/10. Sk. 203/1. Sk. 202/50. Sk. 202/5. Sk. 202/3. Sk. HACI BEKTAŞ VELİ 202. Sk. 201/4. Sk. 201/2. Sk. )
Çamlıpınar ( 254/42. Sk. 254/43. Sk. 293/12. Sk. )
Kozağaç ( Özmen Cd. 263. Sk. 261. Sk. 260/1. Sk. 260. Sk. 259/2. Sk. 259. Sk. 258/2. Sk. )
İzkent
İnkılap ( Koşu Yolu Engelliler Parkı İçi Yolu )
Gaziler ( 1100/3 1100/2 1101 1102 1081 Özbekistan Cd. 1104. Sk. 1103. Sk. 1100/1. Sk. 1100. Sk. 1086. Sk. 1084/4. Sk. 1084/2. Sk. 1084/1. Sk. 1084. Sk. 1083. Sk. 1082. Sk. 1080/2. Sk. 1080/1. Sk. 1080 1054/1 1052/1. Sk. )
Fırat
Efeler ( 330 Cemil Şeboy Cd. Barbaros Hayrettin Paşa Cd. Atilla Eraslan Sk. 356. Sk. 354. Sk. 348. Sk. 344. Sk. 334. Sk. 328. Sk. 327. Sk. 326. Sk. 325/1. Sk. 325. Sk. 324. Sk. 311. Sk. 304. Sk. )
GÜZELBAHÇE / İZMİR
21Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3187813
Kahramandere ( 361. Sk. 516. Sk. 518. Sk. 522/1. Sk. 783. Sk. 803. Sk. Eski Seferihisar Eski Seferihisar Cd. 321. Sk. 341. Sk. 357. Sk. 514. Sk. )
KARABAĞLAR / İZMİR
21Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3191986
Yurdoğlu ( 3946/2 3946/8. Sk. )
Yüzbaşı Şerafettin ( 3960/2. Sk. 3960/1. Sk. 3960. Sk. 3959. Sk. 3958. Sk. 3957. Sk. 3956/1. Sk. 3956. Sk. 3955/1. Sk. 3955. Sk. 3954. Sk. 3953. Sk. 3952. Sk. 3951/1. Sk. 3951. Sk. 3940. Sk. 3933. Sk. 3932. Sk. 3930. Sk. 3915. Sk. )
Planlandı
21Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3192581
KARABAĞLAR / İZMİR
Doğanay ( Zaim Ağa Cd. Uluönder Cd. Saim Çıkrıkçı Cd. Ordu Cd. 9163. Sk. 9112. Sk. 9110. Sk. 9106/1. Sk. 9106. Sk. 9104. Sk. 9012. Sk. )
KEMALPAŞA / İZMİR
21Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3192559
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet
Planlandı
21Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 17:00
Kesinti ID : 3192607
KEMALPAŞA / İZMİR
Armutlu Hürriyet ( 2603 2603/1 KÜÇÜKTEPE ayderesi suluk kümeevler Ayderesi Suluk Yılankuyu Kuzeyir Küme Evi Ayderesi Suluk Küme Evleri BOZÜRÜK )
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet ( PAŞAYERİ KOŞAR KUŞ TEPESİ Hayvan Kıran Kümeevleri HAYVANKIRAN KUMEEVLER Hayvankıran HAYVANKIRAN HAYVANKIRAN KÜMEEVLERİ İzmir Ankara Yeni Nesil SÖĞÜTLÜ ÇEŞME )
Aşağıkızılca ( 2034 )
Planlandı
21Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 17:00
Kesinti ID : 3192612
KEMALPAŞA / İZMİR
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet ( Pırlanta hayvankıran kümeevler KOŞAR Hayvankıran HAYVANKIRAN KÜME EVLER Şimşir Şahin Zümrüt Yakut Sülün Serçe Sedir Sanayi Samanyolu Rüzgar Kanarya Gençlik Fırtına Bülbül Armutlu İzmir Cd. Armutlu İzmir )
KİRAZ / İZMİR
21Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3192679
Doğancılar ( MUMCANLAR Doğancılar DOĞANCI DEĞİRMENALTI DOĞANCILAR KAYADİBİ BALYAKASI KURUDERE Kurudere )
Planlandı
21Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 10:00
Kesinti ID : 3192684
KİRAZ / İZMİR
Doğancılar ( DOĞANCILAR DOĞANCI AYVAZCILAR KURUDERE Kurudere DEĞİRMENALTI KAYADİBİ Gürgen GÜRGEN Doğancılar MUMCANLAR )
Akpınar ( AKPINAR DİBEKTAŞI Akpınar ZEYBEK Polat Girne MANASTIR GİRNE POLAT )
Ören ( KAVALCILAR KÜÇÜKİBRAHİMLER ÖREN KÜÇÜKÖREN )
Cevizli ( ASKERLER HÜSEYİN KELİ Çevizli Cevizli Köyü İç Yolu BALYAKASI BAL YAKASI BAL YERİ BOSTAN YERİ ALİMLER CEVİZLİ YAMANLAR Bal Yeri )
Bahçearası ( Zangallar Bahçeli Sk. Bahçeli BAHÇELİ DEMİRCİ HALİLLER ÇAMARASI FATİH ESKİYURT )
Kibar ( çavuşdüzü Musullar Kocahasanlar KİBAR MUSULLAR )
Altınoluk ( PINARLAR ÇAVUŞDÜZÜ )
İğdeli ( İĞDELİ İğdeli Koyu İç Yolu İğdeli Çavuşdüzü Igdelı Koyu İç Yolu Gizirler KERVAN ARAPLAR GİZİRLER OSMANLAR )
Sarıkaya ( SARIKAYA DEĞİRMENYANI )
Planlandı
21Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
15:00 - 16:00
Kesinti ID : 3192685
KİRAZ / İZMİR
Doğancılar ( DOĞANCI KURUDERE Kurudere AYVAZCILAR DOĞANCILAR MUMCANLAR Doğancılar DEĞİRMENALTI KAYADİBİ GÜRGEN Gürgen Kocahasanlar )
Akpınar ( AKPINAR MANASTIR POLAT DİBEKTAŞI GİRNE Girne Polat ZEYBEK Akpınar )
Altınoluk ( PINARLAR ÇAVUŞDÜZÜ )
Bahçearası ( ESKİYURT FATİH ÇAMARASI DEMİRCİ HALİLLER BAHÇELİ Bahçeli Bahçeli Sk. Zangallar )
Cevizli ( BAL YERİ CEVİZLİ Bal Yeri BOSTAN YERİ YAMANLAR HÜSEYİN KELİ ALİMLER ASKERLER BAL YAKASI BALYAKASI Cevizli Köyü İç Yolu Çevizli )
İğdeli ( OSMANLAR İĞDELİ GİZİRLER ARAPLAR KERVAN Gizirler Igdelı Koyu İç Yolu Çavuşdüzü İğdeli İğdeli Koyu İç Yolu )
Kibar ( MUSULLAR KİBAR Musullar çavuşdüzü )
Ören ( KÜÇÜKİBRAHİMLER KAVALCILAR KÜÇÜKÖREN ÖREN )
Sarıkaya ( DEĞİRMENYANI SARIKAYA )
KINIK / İZMİR
21Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 13:00
Kesinti ID : 3191832
Poyracık ( Değirmen Değirmen Bayırı Elmas Ergenekon Çıkmazı Esentepe Eski Belediye Hacı Hasan Hacı Şabanlar Hacı Şabanlar Çıkmazı Hamam Çıkmazı Hamamönü Işın Kadı Çıkmazı Kalburoğlu Çıkmazı Karagöz Karakızlar Kasap Kazım Karabekir Keser Mescit Koca Hüseyin Köybaşı Kınık Merve Musalar Camii Paydaş Çıkmazı Pazarlık Çıkmazı Yeni Camii Yenicami Çıkmazı Yukarı Hamam Yukarı Mahalle Yukarı Çarşı Yıldırım Camii Yılmaz Zafertepe Zeybek Çelebi Çümbülce Çümülce Şair Çıkmazı Acar Çıkmazı Akman Arıcı Avlu Aşağı Çarşı Badem Alanı Bahçe Dar Yukarı Dere Mescit )
KONAK / İZMİR
21Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3191991
Murat ( 2503. Sk. 2504. Sk. 2505. Sk. 2506. Sk. 2510. Sk. Adem Yavuz Cd. Hızır Reis Cd. 2464 2468. Sk. 2469. Sk. 2470. Sk. 2471. Sk. 2472. Sk. 2473. Sk. 2474. Sk. 2475. Sk. 2476. Sk. 2477. Sk. 2478. Sk. 2479. Sk. 2480. Sk. 2482. Sk. 2493. Sk. 2494. Sk. 2475 2500. Sk. 2501. Sk. 2502. Sk. 2403. Sk. )
Millet ( 2541. Sk. 2542. Sk. 2543. Sk. 2544. Sk. 2547. Sk. 2559. Sk. 2564. Sk. Hızır Reis )
Planlandı
21Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 14:00
Kesinti ID : 3192625
KONAK / İZMİR
Halkapınar ( 1204. Sk. 1558. Sk. )
Planlandı
21Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
18:00 - 18:15
Kesinti ID : 3192677
KONAK / İZMİR
Çınarlı
MENEMEN / İZMİR
21Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3190921
Göktepe ( 935/2. Sk. 952 951. Sk. 950. Sk. 947. Sk. 946. Sk. 945. Sk. 944. Sk. 942. Sk. 941. Sk. 940. Sk. 939. Sk. 938. Sk. 937 936. Sk. 935/4. Sk. 935/3. Sk. 935/1. Sk. 935. Sk. 930/1. Sk. 930. Sk. 954 Göktepe Ova Küme Evleri Arapdere Mevkii Küme Evler )
Ayvacık ( 6513. Sk. 6512. Sk. 6511. Sk. 6510. Sk. 6509. Sk. 6508. Sk. 6507. Sk. 6506. Sk. 6505. Sk. 6503. Sk. 6502. Sk. 6501. Sk. BAĞCILAR Ayvacık Küme Evleri ayvacık küme ever Ayvacık 6514. Sk. )
Kır ( beykoy kara göl küme evler mevki Şehit Öğretmen Kubilay Cd. Çakıcı Sk. Tepecik Sk. Manisa Asfaltı Cd. Kırmahalle Yolu Sk. Kömürcü Sk. Kahraman Sk. Ilıcak Pınar Çk. Girgin Sk. Gemibaşı Mevki Sk. 2812 2802 Arapdere küme evleri sokak topraksu 2808 Beyköy Küme Evler Karagöl Mevkii Şehit Öğretmen Kubilay Caddesi Emiralem Kanal Yolu Sk. Değirmendere Ova Küme Evleri Emiralem Kanal Yolu )
Bağcılar ( Bağcılar Yolu Bağcılar )
ÖDEMİŞ / İZMİR
21Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 15:30
Kesinti ID : 3190894
Hamam ( Hamamköy Köyü İç Yolu çukur melcek mendegüme küme evler )
Çamlıca ( Köşk Ödemiş Yolu Çamlıca Köyü İç Yolu )
Çayır ( Çayırköy Ataman )
Güney ( Güney Köyü İç Yolu )
Demirdere ( Köy İçi Yolu Demirdere Köyü İç Yolu )
Küçükören ( KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ KÜÇÜKÖREN başören )
Küre ( KÜRE KÜME EVLERİ Küre Köyü KÜRE )
TİRE / İZMİR
21Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 15:30
Kesinti ID : 3190894
Çobanköy ( çobanköy merkez SARILAR KÖY YOLU ÇİMENLİK KÜMEEVLER )
Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )
Sarılar ( Sarılar Köyü )
Planlandı
21Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3191975
TİRE / İZMİR
Kürdüllü ( kurdullu mah. )
TORBALI / İZMİR
21Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:30 - 15:30
Kesinti ID : 3192688
Arslanlar
Kırbaş
URLA / İZMİR
21Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3191039
İskele ( 2110 2018 2018/8. Sk. 2110/4 2110/2 2110/1. Sk. )
Planlandı
21Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3191853
URLA / İZMİR
Zeytinalanı ( 4183. Sk. 4167 4167 Sk. 4165. Sk. 4163 4161 4160 4157/1 Sk. 4157. Sk. 4156. Sk. MUAMMER AKSOY 4155. Sk. 4150 4148. Sk. 4146 4144. Sk. 4143. Sk. 4137. Sk. 4132. Sk. 4130. Sk. 4128. Sk. 4126/1. Sk. 4126 4139 4191 4297 )
Kalabak ( 3024. Sk. 3023. Sk. 3025. Sk. 3026. Sk. 3028. Sk. 3029. Sk. 3030 3034. Sk. 3022. Sk. 3293. Sk. 3290. Sk. 3288. Sk. 3281. Sk. 3279. Sk. 3275. Sk. 3003 3007. Sk. 3002/1 3005 3289 3066 3053 3051 3072 3074 3001 3070 ŞEHİT KEMAL Pakize Hanım Cd. Mustafa Kemal Blv. 3298. Sk. 3068. Sk. 3064. Sk. 3060. Sk. 3049. Sk. 3047. Sk. 3045. Sk. 3043. Sk. 3037. Sk. 3036 3012. Sk. )
Çamlıçay ( 5210 5235. Sk. 5239. Sk. 5241. Sk. 5243. Sk. 5247 5298 5298/1. Sk. İSMET İNÖNÜ 5200 5211. Sk. 5212. Sk. 5213. Sk. 5214. Sk. 5216 Sk. 5216. Sk. 5217 Sk. 5218. Sk. 5220 5221 5222 5222/2. Sk. 5223. Sk. 5224. Sk. 5225. Sk. 5226. Sk. 5231. Sk. 5209 5208. Sk. 5207/2 Sk. 5207/1 Sk. 5205 5204 5202. Sk. 5201 5200. Sk. 5200 Sk. 5199. Sk. 5198. Sk. 5197 Sk. 5196/1. Sk. 5196. Sk. 5194 5193. Sk. 5188. Sk. 5187 5185. Sk. 5184 5182. Sk. 5180. Sk. 5178 5178 Sk. 5176 5174 Sk. 5170. Sk. 5168. Sk. 5164. Sk. 5162. Sk. 5155/1. Sk. 5155 5155/2 5207 5222/3 5182 5215 5206 5219 5195 5172 5186 5189 )
M. Fevzi Çakmak ( 4098. Sk. 4099. Sk. 4100. Sk. 4101. Sk. 4102. Sk. 4103. Sk. 4105 4105/2. Sk. 4107. Sk. 4109. Sk. 4110. Sk. 4111. Sk. 4112. Sk. 4115. Sk. 4119. Sk. 4121. Sk. 4124 4129. Sk. 4135. Sk. 4153 MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MUSTAFA KEMAL İsmet İnönü Blv. 4082/1 4189 4187 4096. Sk. 4095 4093. Sk. 4092. Sk. 4090. Sk. 4088 4086. Sk. 4085. Sk. 4083. Sk. 4082 4081 4080. Sk. 4080 Sk. 4079. Sk. 4078 4077 4067 4065 3076 4105/1 4114 4190 4123 4097 4094 4113 4117 4125 4073 4067/1 )