Yatırımcılar ve ekonomiyle ilgilenen vatandaşlar, döviz kurlarındaki güncel durumu yakından takip ediyor. Dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatları, ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip. İşte 22 Ağustos 2024 Perşembe günü itibarıyla Dolar ve Euro kurlarında son durum.

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Döviz kurları, Türk ekonomisi üzerindeki dalgalanmalar ve küresel piyasalardaki hareketlenmeler nedeniyle sık sık değişkenlik gösteriyor. Özellikle Dolar ve Euro, Türkiye'de hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Peki, bugün itibarıyla Dolar ve Euro kuru ne durumda?

Dolar ve euro fiyatları

22 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 07:08 itibarıyla güncel döviz kurları şu şekilde:

Dolar/TL: 33,9399 TL

Euro/TL: 37,9478 TL