İzmir'de 22 Ağustos Perşembe günü 18 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

ALİAĞA / İZMİR

Saat : 10:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Horozgediği

BERGAMA / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Akçenger ( Akçenger Köyü Yolu Akçenger )

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alibeyli ( Alibeyli Alibeyli Köyü İç Yolu )

Kadıköy

Zağnoz

BORNOVA / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çamkule ( 4704. Sk. )

ÇEŞME / İZMİR

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Altınyunus ( 3462. Sk. 3435. Sk. 3463. Sk. 3467. Sk. )

Saat : 13:30 - 16:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ilıca ( 5000 5074. Sk. 5073. Sk. 5067. Sk. 5063. Sk. 5061. Sk. 5060. Sk. 5059. Sk. 5057. Sk. )

Altınyunus

ÇİĞLİ / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Balatçık ( 8901/1. Sk. 8900. Sk. 8900/1. Sk. 8901. Sk. 8901/4. Sk. 1671/1. Sk. )

FOÇA / İZMİR

Saat : 10:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kozbeyli ( KIVILCIM KEMAL ANADOL KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ KOZBEYLİ KÜME EVLER )

GAZİEMİR / İZMİR

Saat : 14:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Beyazevler ( 371. Sk. )

Saat : 13:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Dokuz Eylül ( 308. Sk. Akçay Cd. )

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Dokuz Eylül ( 342. Sk. )

Karşıyaka orman yangınından dönen tır alev aldı Karşıyaka orman yangınından dönen tır alev aldı

KARABAĞLAR / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bahar ( Halide Edip Adıvar Cd. 2906. Sk. 2905. Sk. 2904. Sk. )

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bahar ( 2906. Sk. 2904/1. Sk. )

Bahçelievler ( Saim Çıkrıkçı Cd. Ali Rıza Avni Blv. 509/2. Sk. 509/12. Sk. 509/10. Sk. 509/1. Sk. 509. Sk. )

KEMALPAŞA / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çiniliköy ( çiniliköy yolu kümeevleri Çiniliköy Yolu Çiniliköy Köy Yolu Küme Evleri )

Soğukpınar

Saat : 13:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yeşilköy ( Yeşilköy Köyü İç Yolu )

Cumalı ( Yeşilköy Yolu Küme Evleri Yeşilköy Yolu Cumalı Yolu )

KONAK / İZMİR

Saat : 4:00 - 9:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alsancak ( 1446. Sk. 1447. Sk. 1448. Sk. Ali Çetinkaya Blv. Cumhuriyet Blv. 1445. Sk. )

Kültür ( Plevne Blv. Ali Çetinkaya )

MENDERES / İZMİR

Saat : 0:00 - 7:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Gazipaşa ( 9 EYLÜL Kurtuluş Sk. Kıbrıs Sk. Menekşe Sk. Saray Sk. Savaş Sk. Sümbül Sk. Vatan Sk. Zafer Sk. Çiğdem Sk. 1110. Sk. 19 Mayıs Cd. 3000. Sk. 3001. Sk. 701 703. Sk. 704. Sk. 705. Sk. 706. Sk. 707. Sk. 708. Sk. 709. Sk. 710. Sk. 711. Sk. 712. Sk. 713. Sk. 714. Sk. 715. Sk. 716 717. Sk. 718. Sk. 719. Sk. 720. Sk. 721. Sk. 722. Sk. 723. Sk. 724. Sk. 725. Sk. 726. Sk. 729. Sk. 731. Sk. 732. Sk. 733. Sk. 734. Sk. 735. Sk. 736. Sk. 737. Sk. 738. Sk. 744/1 sk. 740. Sk. )

MENEMEN / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kemal Atatürk ( 7523. Sk. 7523/1 )

Saat : 15:00 - 18:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İsmet İnönü ( 1211/1 1211/4 1211/2. Sk. )

Saat : 12:30 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Zeytinlik ( 9021 Vali Kutlu Aktaş Cd. 9021/1 9029 9028/1 )

Irmak ( İzmir-Çanakkale Yolu Dr. Burhan Özfatura Cd. Büyük Menderes Cd. 9503. Sk. 9502. Sk. 9500. Sk. 9509. Sk. 501. Sk. )

NARLIDERE / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yenikale ( Sütçüler Cd. Şehit Kubilay Sk. Taylan Sk. )

ÖDEMİŞ / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yeniceköy ( Yeniceköy Yolu )

SEFERİHİSAR / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Sığacık ( 139/6. Sk. Tuzla Cd. Sığacık Cd. 3. Çk. SIĞACIK Sazlıgöl Küme Evler Sk. Pandalaki Yolu Karagöl Küme Evler Sk. ESKİ SIĞACIK YOLU 3. Sk. 185 139/9 Sk. 139/8. Sk. 139/7. Sk. 139/5 139/3 139/10. Sk. 138/1. Sk. )

Hıdırlık ( 83/2. Sk. 100/3 Sk. 100/2. Sk. 100/2 Sk. 100/7 )

Camikebir ( sığacık cd. Öksüzler Cd. Taşdibi Küme Evleri Sığacık 84/5. Sk. 84/3. Sk. 83/8. Sk. 83/8 Sk. 83/7. Sk. 83/3. Sk. 83/2 Sk. )

SELÇUK / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çamlık ( 435 409 430 436 )

Gökçealan ( ZAFER )

TORBALI / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Torbalı ( 5159. Sk. 5155. Sk. Metropolis Blv. )

Saat : 13:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Torbalı ( 9 EYLÜL 5161 )

Saat : 15:00 - 18:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Muratbey ( 3560. Sk. 3565. Sk. 3556. Sk. )

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bahçelievler ( Adalet Cd. )

Saat : 13:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İnönü ( 129/1. Sk. 114 118 Sk. 124. Sk. 125. Sk. 120 Sk. 133 Sk. 135 Sk. Ahmet Adaman Cd. KOCA MİMAR SİNAN Zeki Öztaş Cd. 122 116 118/1 )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Pancar

URLA / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bademler ( 15031 Sk. 15033. Sk. 15034 Sk. 15035. Sk. 15036 Sk. 15037. Sk. 15030 Sk. 15028 15027. Sk. 15014. Sk. 15014/3 BADEMLER )

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bademler ( 15020. Sk. 15021 15021/1 Sk. 15022. Sk. 15023. Sk. 15024. Sk. 15024/1. Sk. 15025. Sk. 15026. Sk. 15028 15000 15033. Sk. Angarya Halıl Dıkmen Cıkmazı BADEMLER 15014. Sk. 15015. Sk. 15016. Sk. 15017. Sk. 15018. Sk. 15000/1. Sk. 15019. Sk. )

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Torasan ( 592 589. Sk. 564. Sk. 593 566 591. Sk. 594 595 595. Sk. 597. Sk. Kemal Ertan Cd. )

Editör: Engin Keskin