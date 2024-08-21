İzmir'de 22 Ağustos Perşembe günü 18 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Horozgediği
BERGAMA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Akçenger ( Akçenger Köyü Yolu Akçenger )
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alibeyli ( Alibeyli Alibeyli Köyü İç Yolu )
Kadıköy
Zağnoz
BORNOVA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çamkule ( 4704. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Altınyunus ( 3462. Sk. 3435. Sk. 3463. Sk. 3467. Sk. )
Saat : 13:30 - 16:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ilıca ( 5000 5074. Sk. 5073. Sk. 5067. Sk. 5063. Sk. 5061. Sk. 5060. Sk. 5059. Sk. 5057. Sk. )
Altınyunus
ÇİĞLİ / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Balatçık ( 8901/1. Sk. 8900. Sk. 8900/1. Sk. 8901. Sk. 8901/4. Sk. 1671/1. Sk. )
FOÇA / İZMİR
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kozbeyli ( KIVILCIM KEMAL ANADOL KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ KOZBEYLİ KÜME EVLER )
GAZİEMİR / İZMİR
Saat : 14:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Beyazevler ( 371. Sk. )
Saat : 13:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dokuz Eylül ( 308. Sk. Akçay Cd. )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dokuz Eylül ( 342. Sk. )
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bahar ( Halide Edip Adıvar Cd. 2906. Sk. 2905. Sk. 2904. Sk. )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bahar ( 2906. Sk. 2904/1. Sk. )
Bahçelievler ( Saim Çıkrıkçı Cd. Ali Rıza Avni Blv. 509/2. Sk. 509/12. Sk. 509/10. Sk. 509/1. Sk. 509. Sk. )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çiniliköy ( çiniliköy yolu kümeevleri Çiniliköy Yolu Çiniliköy Köy Yolu Küme Evleri )
Soğukpınar
Saat : 13:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeşilköy ( Yeşilköy Köyü İç Yolu )
Cumalı ( Yeşilköy Yolu Küme Evleri Yeşilköy Yolu Cumalı Yolu )
KONAK / İZMİR
Saat : 4:00 - 9:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( 1446. Sk. 1447. Sk. 1448. Sk. Ali Çetinkaya Blv. Cumhuriyet Blv. 1445. Sk. )
Kültür ( Plevne Blv. Ali Çetinkaya )
MENDERES / İZMİR
Saat : 0:00 - 7:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gazipaşa ( 9 EYLÜL Kurtuluş Sk. Kıbrıs Sk. Menekşe Sk. Saray Sk. Savaş Sk. Sümbül Sk. Vatan Sk. Zafer Sk. Çiğdem Sk. 1110. Sk. 19 Mayıs Cd. 3000. Sk. 3001. Sk. 701 703. Sk. 704. Sk. 705. Sk. 706. Sk. 707. Sk. 708. Sk. 709. Sk. 710. Sk. 711. Sk. 712. Sk. 713. Sk. 714. Sk. 715. Sk. 716 717. Sk. 718. Sk. 719. Sk. 720. Sk. 721. Sk. 722. Sk. 723. Sk. 724. Sk. 725. Sk. 726. Sk. 729. Sk. 731. Sk. 732. Sk. 733. Sk. 734. Sk. 735. Sk. 736. Sk. 737. Sk. 738. Sk. 744/1 sk. 740. Sk. )
MENEMEN / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kemal Atatürk ( 7523. Sk. 7523/1 )
Saat : 15:00 - 18:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İsmet İnönü ( 1211/1 1211/4 1211/2. Sk. )
Saat : 12:30 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Zeytinlik ( 9021 Vali Kutlu Aktaş Cd. 9021/1 9029 9028/1 )
Irmak ( İzmir-Çanakkale Yolu Dr. Burhan Özfatura Cd. Büyük Menderes Cd. 9503. Sk. 9502. Sk. 9500. Sk. 9509. Sk. 501. Sk. )
NARLIDERE / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yenikale ( Sütçüler Cd. Şehit Kubilay Sk. Taylan Sk. )
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeniceköy ( Yeniceköy Yolu )
SEFERİHİSAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sığacık ( 139/6. Sk. Tuzla Cd. Sığacık Cd. 3. Çk. SIĞACIK Sazlıgöl Küme Evler Sk. Pandalaki Yolu Karagöl Küme Evler Sk. ESKİ SIĞACIK YOLU 3. Sk. 185 139/9 Sk. 139/8. Sk. 139/7. Sk. 139/5 139/3 139/10. Sk. 138/1. Sk. )
Hıdırlık ( 83/2. Sk. 100/3 Sk. 100/2. Sk. 100/2 Sk. 100/7 )
Camikebir ( sığacık cd. Öksüzler Cd. Taşdibi Küme Evleri Sığacık 84/5. Sk. 84/3. Sk. 83/8. Sk. 83/8 Sk. 83/7. Sk. 83/3. Sk. 83/2 Sk. )
SELÇUK / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çamlık ( 435 409 430 436 )
Gökçealan ( ZAFER )
TORBALI / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Torbalı ( 5159. Sk. 5155. Sk. Metropolis Blv. )
Saat : 13:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Torbalı ( 9 EYLÜL 5161 )
Saat : 15:00 - 18:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Muratbey ( 3560. Sk. 3565. Sk. 3556. Sk. )
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bahçelievler ( Adalet Cd. )
Saat : 13:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İnönü ( 129/1. Sk. 114 118 Sk. 124. Sk. 125. Sk. 120 Sk. 133 Sk. 135 Sk. Ahmet Adaman Cd. KOCA MİMAR SİNAN Zeki Öztaş Cd. 122 116 118/1 )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Pancar
URLA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bademler ( 15031 Sk. 15033. Sk. 15034 Sk. 15035. Sk. 15036 Sk. 15037. Sk. 15030 Sk. 15028 15027. Sk. 15014. Sk. 15014/3 BADEMLER )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bademler ( 15020. Sk. 15021 15021/1 Sk. 15022. Sk. 15023. Sk. 15024. Sk. 15024/1. Sk. 15025. Sk. 15026. Sk. 15028 15000 15033. Sk. Angarya Halıl Dıkmen Cıkmazı BADEMLER 15014. Sk. 15015. Sk. 15016. Sk. 15017. Sk. 15018. Sk. 15000/1. Sk. 15019. Sk. )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Torasan ( 592 589. Sk. 564. Sk. 593 566 591. Sk. 594 595 595. Sk. 597. Sk. Kemal Ertan Cd. )