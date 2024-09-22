Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve brent petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Salı gününden itibaren benzine 1,40 TL zam yapılması beklenirken, bu artış akaryakıt tüketicilerini doğrudan etkileyecek.

22 Eylül 2024 itibarıyla Türkiye genelinde güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 41,55 TL

Motorin: 41,74 TL

LPG: 25,13 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 41,42 TL

Motorin: 41,67 TL

LPG: 24,59 TL

Ankara:

Benzin: 41,90 TL

Motorin: 42,19 TL

LPG: 25,14 TL

İzmir:

Benzin: 42,35 TL

Motorin: 42,71 TL

LPG: 25,04 TL

Bu fiyat artışları, tüketicilerin bütçelerini etkileyeceği gibi, taşımacılık ve sanayi maliyetlerini de artırarak genel ekonomik dengeleri etkileme potansiyeline sahip. Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan faktörlerin dikkatle izlenmesi, tüketiciler için önemli hale geliyor. Akaryakıt tüketicileri, bu değişimlerin yanı sıra, enerji tasarrufu ve alternatif enerji kaynaklarına yönelme konusunda da bilgilendirilmelidir.