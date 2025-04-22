OEDAŞ, 22 Nisan Salı günü Uşak’ta planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesinti 8 saat sürecek ve bazı köyleri kapsayacak.

22 Nisan Salı (bugün) Uşak elektrik kesintisi: OEDAŞ saat verdi

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ), Uşak il merkezine bağlı bazı bölgelerde 22 Nisan 2025 Salı günü planlı elektrik kesintileri yapılacağını açıkladı. Şebeke tesis, bakım ve tadilat çalışmaları nedeniyle uygulanacak kesintiler sabah saatlerinde başlayacak.

Kesintiden hangi bölgeler etkilenecek?

OEDAŞ’ın yayımladığı duyuruya göre, kesintiden Dağyenice Köyü ve Güçer Köyü ile bu köylerin sokakları etkilenecek.

Dağyenice Köyü’nün tamamı ve Dağyenice Köy Sokağı, Güçer Köyü’nde ise Güçer Köyü Sokağı, Bozkuş Köy Sokağı ve Şehit İsmail Çetin Caddesi’nde elektrik verilemeyecek.

Elektrik kesintisi 8 saat sürecek

22 Nisan Salı günü sabah saat 09.00’da başlayacak kesinti, akşam saat 17.00’ye kadar devam edecek.

Toplam kesinti süresi 8 saat olarak planlandı. OEDAŞ, çalışmaların öngörülen sürede tamamlanacağını bildirdi.