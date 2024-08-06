Denizli'de Buldanlı dikiş ustası Kenan Namlı, ata yadigarı 1800'lü yıllardan kalma dikiş makinasına gözü gibi bakıyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinin tarihi Hamamboğazında bulunan tekstil işyerinde kasnak işleme ve dikiş ustalığı yapan Kenan Namlı atalarından kalma el ile çevirmeli dikiş makinasını sergiliyor.

1800'lü yıllarda üretilen dikiş makinasının o dönemlerde çeyiz, dikiş, nakış işlerinde kullandığını ifade eden Kenan Namlı, “Bana da büyüklerimden kaldı. Gelenlerin çok dikkatini çekiyor. Benden sonra da kızlarım Eylül ve Dilan'a emanet edeceğim. Onlarda gelecek nesillere ulaştıracak. Ata yadigarı bu tarihi makinayı gelecek nesillere iade edeceğim” dedi.

Baba mesleği olan dikiş kasnak işleme zanaatını öğrendiğini ve severek yaptığını dile getiren Dilan Namlı da babasından emanet alacak olduğu kollu dikiş makinasını tıpkı babasından gördüğü gibi koruyarak, kendinden sonra gelen nesillere aktarmak istediğini söyledi.