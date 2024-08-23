ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bu yeni düzenlemeyle, İzmir genelinde toplu taşıma hizmetlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde sunulması hedefleniyor.

Bu düzenleme kapsamında, özellikle yoğun hatlarda sefer sıklıkları artırıldı ve yeni güzergahlar eklendi. Özellikle sahil bölgelerine ve turistik alanlara yapılan seferlerde önemli bir artış söz konusu. Bu sayede, yaz aylarında artan nüfus hareketliliği ve turist akınına daha iyi hizmet verilmesi amaçlanıyor.

ESHOT seferleri yenilendi

ESHOT yetkilileri, şehir içi ulaşımın daha verimli hale getirilmesi için belirli hatlarda güzergah değişikliklerine gidildiğini ve sefer sayılarının artırıldığını belirtti. Yeni düzenlemelerle birlikte otobüslerin bekleme süreleri kısaltılarak, vatandaşların toplu taşıma hizmetlerinden daha hızlı ve düzenli bir şekilde faydalanmaları sağlanacak. Özellikle şehir içi ve şehir dışı bağlantılarında yapılan bu değişiklikler, vatandaşların talepleri doğrultusunda şekillendirildi.

Sefer saatleri için tıklayınız

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yeni düzenlemelerin şehir içi ulaşımı daha etkin hale getirmeyi amaçladığını ve yolculardan gelen geri bildirimlerin bu tür kararların alınmasında önemli bir rol oynadığını açıkladı. Toplu taşıma hizmetlerinin kalitesini artırmak ve yolcu memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için sürekli olarak çalışıldığının altı çizildi.

Güzergah bilgileri nereden öğrenilir?

ESHOT’un yeni sefer saatleri ve güzergah bilgilerine ulaşmak isteyen vatandaşlar, ESHOT'un resmi web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden detaylı bilgilere erişebilirler. Ayrıca, otobüs duraklarında yer alan bilgi panoları da güncellenmiş durumda. Vatandaşların, bu yeni düzenlemelerle ilgili bilgi alması ve seyahatlerini buna göre planlaması öneriliyor.

Sefer saatleri için tıklayınız