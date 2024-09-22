Denizli'de 23 Eylül Pazartesi günü hava durumu parçalı bulutlu olarak tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 16°C ile 28°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranının %22 ile %60 arasında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar ise saatte 7 km hızla esecek.

Hava durumu detayları

Sıcaklık değişimleri: En düşük sıcaklık: 16°C En yüksek sıcaklık: 28°C



Bu sıcaklık aralığı, mevsim normlarına uygun bir seyir izliyor.

Nem oranı: En düşük: %22 En yüksek: %60



Nem oranındaki bu dalgalanma, gün içerisinde hissedilen sıcaklığı etkileyebilir.

Rüzgar bilgileri: Yön: Batı Hız: 7 km/sa



Rüzgarın hafif olması, hava koşullarını daha katlanılabilir hale getiriyor.

Denizli'deki hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor. Havanın değişkenliği göz önüne alındığında, hafif bir ceket ya da hırka bulundurmak faydalı olabilir.

23 Eylül 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.