Altın ve döviz piyasalarında 23 Nisan 2025 sabahı hareketli başladı. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında düşüş görülürken dolar hafif yükseldi.

Aydın altın ve döviz fiyatları 23 Nisan 202

Altın ve döviz piyasaları 23 Nisan 2025 sabah saatlerinde hareketli bir güne başladı. Küresel ons altın fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında düşüş yaşanırken, dolar kuru sınırlı bir yükseliş kaydetti.

Güncel piyasa verileri

Ons Altın: 3.293,12 USD ( -2,19% )

Gram Altın: 4.052,30 TL ( -1,83% )

Çeyrek Altın: 6.784,00 TL ( -1,83% )

Dolar/TL: 38,2696 TL ( +0,04% )

Euro/TL: 43,6041 TL ( -0,24% )

Pound/TL: 50,98 TL (-0,00%)

(Kaynak: Kapalıçarşı Anlık Verileri)

23 Nisan Çarşamba Aydın kuyumcu fiyatları

Aydın'da Kapalıçarşı tarafından önerilen altın fiyatları şu şekilde:

Aydın kuyumcu gram altın ve ziynet fiyatları

Ürün Miktar Bozdurma (TL) Satın Alma (TL) Gram Altın (24 Ayar) 1 gr 4094,58 4153,17 22 Ayar Bilezik 1 gr 3742,45 3948,36 Çeyrek Altın (2025) 1,754 gr 6708,00 6785,00 Çeyrek Altın (Eski) 1,754 gr 6698,00 6775,00 Yarım Ziynet 3,508 gr 13414,00 13549,00 Tam Ziynet 7,016 gr 26746,00 26995,00 Gremse Ziynet 17,540 gr 66454,00 67538,00 Ata Altın 7,216 gr 27466,00 27698,00 Ata 5'li 36,08 gr 136816,00 138132,00

(Kaynak: ceyrekaltinfiyatlari.com)

Aydın serbest piyasa gram altın ve ziynet fiyatları

Ürün Miktar Bozdurma (TL) Satın Alma (TL) Gram Altın (24 Ayar) 1 gr 4033,95 4054,22 22 Ayar Bilezik 1 gr 3695,10 3714,66 Çeyrek Altın (2025) 1,754 gr 6720,56 6761,33 Çeyrek Altın (Eski) 1,754 gr 6720,56 6756,33 Yarım Ziynet 3,508 gr 13037,73 13113,23 Tam Ziynet 7,016 gr 26075,45 26226,47 Gremse Ziynet 17,540 gr 67245,95 67633,82 Beşlik Tam Altın 35,080 gr 133620,56 134391,93 Çeyrek Ata Altın 1,804 gr 6793,17 6832,30 Yarım Cumhuriyet Altını 3,608 gr 13465,33 13542,98 Ata Lira 7,216 gr 26906,45 -

(Kaynak: ceyrekaltinfiyatlari.com)

Fiyatlar arasında değişiklikler olabilir

Belirtilen fiyatlar bilgilendirme amaçlı olup, kuyumcular ve serbest piyasa arasında farklılık gösterebilir. Tablodaki veriler anlık piyasa koşulları doğrultusunda değişiklik gösterebilir.

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