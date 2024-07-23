Koç Burcu ; Sosyal çevrenizle yeni fikirler edinebilir. Toplu seyahatlerde bulabilirsiniz. Teknolojik arızalara dikkat etmelisiniz.
Boğa Burcu ; Kariyeriniz bugün yoğun gündeminizde ekip ruhuyla iyi işler başarabilirsiniz. Projelerinize yoğunlaşabilirsiniz.
İkizler Burcu ; Şehir dışı seyahatleriniz gündem de keyifli seyahatler planlayabilirsiniz. Yeni eğitime başlamak için harika bir zamandasınız.
Yengeç Burcu ; Evrak işlerinizle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Gecikmeli vergileriniz varsa kontrol etmelisiniz.
Aslan Burcu ; Beklediğiniz paralar gelebilir. Banka beklentileriniz varsa olumlu gelişmeler yaşanabilir. Dava konularında da beklenen olumlu gelişmeler yaşanabilir.
Başak Burcu ; Günlük çalışma hayatında güzel gelişmeler yaşanabilir. Evcil hayvan edinebilirsiniz. Ekibinize yeni insanlar eklenebilir.
Terazi Burcu ; Çocuklarla ya da partnerinizle beraber keyifli vakit geçirebilirsiniz. Yeni kazanç kapıları sizi bekliyor.
Akrep Burcu ; Aile konuları ile ilgili gündeminiz yoğun tadilat işleriniz olabilir. Siz ya da aile büyükleriniz taşınma ya da şehir değişikliğini konularınız gündeminizde.
Yay Burcu ; Yakın çevrenizle güzel vakit geçirebilirsiniz. Yeni iş adımları yeni projeler yapabilirsiniz.
Oğlak Burcu ; Maddi konularınız yoğun gündeminizde gelir gider dengesini kaçırmış olabilirsiniz. Gereğinden fazla harcama yapmış olabilirsiniz.
Kova Burcu ; Odağınız kendiniz önemli kararlar verme aşamasındasınız. Hayatınızla sonlaması gereken durumlar için artık kabule geçmeniz gerekiyor.
Balık Burcu ; Hassas ve alınganlığınızın yoğun olduğu bir gün. Sağlık konularına dikkat etmelisiniz özellikle ayak ve bel ağrılarınız olabilir.