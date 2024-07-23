Koç Burcu ; Sosyal çevrenizle yeni fikirler edinebilir. Toplu seyahatlerde bulabilirsiniz. Teknolojik arızalara dikkat etmelisiniz.

Boğa Burcu ; Kariyeriniz bugün yoğun gündeminizde ekip ruhuyla iyi işler başarabilirsiniz. Projelerinize yoğunlaşabilirsiniz.

İkizler Burcu ; Şehir dışı seyahatleriniz gündem de keyifli seyahatler planlayabilirsiniz. Yeni eğitime başlamak için harika bir zamandasınız.

Yengeç Burcu ; Evrak işlerinizle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Gecikmeli vergileriniz varsa kontrol etmelisiniz.

Aslan Burcu ; Beklediğiniz paralar gelebilir. Banka beklentileriniz varsa olumlu gelişmeler yaşanabilir. Dava konularında da beklenen olumlu gelişmeler yaşanabilir.

Başak Burcu ; Günlük çalışma hayatında güzel gelişmeler yaşanabilir. Evcil hayvan edinebilirsiniz. Ekibinize yeni insanlar eklenebilir.

Terazi Burcu ; Çocuklarla ya da partnerinizle beraber keyifli vakit geçirebilirsiniz. Yeni kazanç kapıları sizi bekliyor.

Akrep Burcu ; Aile konuları ile ilgili gündeminiz yoğun tadilat işleriniz olabilir. Siz ya da aile büyükleriniz taşınma ya da şehir değişikliğini konularınız gündeminizde.

Yay Burcu ; Yakın çevrenizle güzel vakit geçirebilirsiniz. Yeni iş adımları yeni projeler yapabilirsiniz.

Oğlak Burcu ; Maddi konularınız yoğun gündeminizde gelir gider dengesini kaçırmış olabilirsiniz. Gereğinden fazla harcama yapmış olabilirsiniz.

Kova Burcu ; Odağınız kendiniz önemli kararlar verme aşamasındasınız. Hayatınızla sonlaması gereken durumlar için artık kabule geçmeniz gerekiyor.

Balık Burcu ; Hassas ve alınganlığınızın yoğun olduğu bir gün. Sağlık konularına dikkat etmelisiniz özellikle ayak ve bel ağrılarınız olabilir.