Yerel seçim bitti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen yeni başkan Cemil Tugay’ın A takımı şekil almaya başladı.

Tugay daha koltuğuna oturmadan devrik başkan Tunç Soyer ve Soyer’in eski medya ekibi çırpınışlara başladılar.

Seçimden daha üç buçuk ay geçti geçmedi, baktılar Cemil Tugay adrese teslim ihaleler vermeyecek, baktılar kitap fuarları düzenletmeyecek, baktılar sahte müteahhitler bu dönem yok,

Baktılar örtülü ödenek konserleri olmayacak bel altı muhalefetinin diğer tarafına geçtiler.

Önce eski yiyici ablalarını arabulucu olarak gönderdiler,

Sonra başladılar cılız medyaları üstünden tehditlere,

Yine yemedi sahte tehditleri Cemil TUGAY,

Şimdi Tunç Soyer ve şürekası CHP içindeki sözde muhalefete destek vermeye başladı.

Önüme bir panel duyurusu düştü,

Hiç şaşırmadım diyorum.

Ama bu da tutmaz şimdiden söyleyim.

Çalışmadan, proje üretmeden hiç birşeykazanamazsınız.

Alışmışsınız havadan para gelmesine,

Ve en önemlisi o havadan gelen paraların İzmirlinin parası olduğuna inanmadınız.

Tunç Soyer’in kendi parası sandınız.

Ama 5 milyon İzmirli bunun cezasını kesti,

Hem eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na, hem eski başkan Tunç Soyer’e,

Şimdi umudunuzu eskilere bağladınız ya böyle bin tane gazeteci adı sayarım.

İsimleri İzmir’de ve CHP’de anılmıyor.

Gerçek gazetecilik yapmayı deneseniz şansınız çoğalacak ama bir umut siyasi ölülerden umut bekliyorsunuz.

Şimdi bu panele konuşmacı olarak çağırdıkları isimlere bakalım bu arkadaşların,

Bu panelin maliyetini araştırın kim karşılamış hemen anlayacaksınız,

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ PANELİ demişler bu panele,

4 ay öncesine kadar basın özgürlüğü vardı da Cemil Tugay seçildikten sonra mı özgürlük kalktı biryerimle gülerim bu panele.

Her ay İzmirlinin hizmet paralarından ayırarak sizlere para yağdıran, İzmir’i batıran kişiyi de yapmışsınız konuşmacı olarak…

Ooohh ne ala Mualla.

Şimdi bu panelde neden Genel Başkan Özgür Özel, neden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, neden Atilla Sertel yok diye sormazlar mı

Yemezler kardeşim yemezler..

Dün birilerinin parasıyla gel “en büyük gazeteci benim” de,

Bu gün para gelmedi mi “İzmir Büyükşehir tu kaka”de,

Basın özgürlüğü ve medya araştırmaları derneği diye adını sanını duymadığımız insanlar İzmir Medyası adına panel düzenlemişler,

Ve katılımcılar yazdığım gibi işte,

Bu derneği ne ben tanıyorum ne de birlikte çalıştığım gazeteci kardeşlerim.

Sizlerin medyayı temsil ettiğiniz yere bizler tükürüğümüzü atmayız.

Gazetecilik yapın kardeşim kan emicilik yapmayın.

Kan emiciliği bir dönem yaparsınız sonra karnınızı doyurmak için ebeveynlerini bekleyen zavallılar kuşlar gibi ağzınızı açıp beklersiniz.

Sorarlar adama İzbeton’un paraları biterken, çekleri karşılıksız çıkarken, İzfaş’ın adrese teslim yaptığı konserlerin paralarını soramazken “şimdi neden bu organizasyonlar” derler insana.

Yemezler arkadaşlar…