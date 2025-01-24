24 Ocak 2025 tarihi itibarıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZdeniz seferleriyle şehri ve çevresini kesintisiz deniz ulaşımıyla birbirine bağlıyor.

İlk ve son sefer saatleri

İzdeniz seferleri, sabah saat 06:00’dan itibaren başlıyor. Gün boyu süren seferler, gece saat 23:30’a kadar devam edecek. Seferler, kesintisiz bir ulaşım hizmeti sunmayı hedefliyor. Artık İzmirliler, sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar rahatlıkla deniz ulaşımını kullanabilecek.

İzdeniz durakları

İzdeniz’in sefer yaptığı duraklar, şehri ve çevresini kolayca ulaşılabilir kılıyor. Aşağıda, İzdeniz’in hizmet verdiği bazı önemli duraklar yer alıyor:

Mordoğan

Foça

Urla

Güzelyalı

Üçkuyular

Göztepe

Karantina

Konak

Pasaport

Alsancak

Önemli hatlar ve sefer bilgileri

İzdeniz’in ana hatları, şehir içi ulaşımda sıklıkla tercih edilen güzergahlar arasında yer alıyor. Gün boyunca sık sefer yapan bu hatlar, İzmir’in merkezi noktalarıyla çevre ilçeler arasında hızlı ulaşım imkanı sağlıyor:

Karşıyaka - Konak

Üçkuyular - Pasaport

Göztepe - Bostanlı

Çiğli - Aliağa