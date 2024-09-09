Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki astsubay Ömür Kaygusuz motosikletinin altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza, Erdek Caddesi'nde, Asit Kavşağı mevkisinde sabah 08.00 sıralarında gerçekleşti.

Yağışlı hava koşulları kazayı tetikledi

Edinilen bilgilere göre, gece boyunca etkili olan yağışlar nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu, 10 AKD 444 plakalı motosikletinin direksiyon kontrolünü kaybeden Ömür Kaygusuz, aynı yönde ilerleyen M.T. (48) idaresindeki yolcu otobüsünün altına girdi. Motosiklet, otobüsün altında yaklaşık 80 metre sürüklendi. Kaza sonucunda Kaygusuz olay yerinde hayatını kaybetti.

Trafik akışı kesildi, soruşturma başlatıldı

Kaza nedeniyle Erdek Caddesi kısa bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Otobüs şoförü M.T. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bandırma 6. Ana Jet Üssü’nde astsubay olarak görev yapan Kaygusuz’un cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılacak işlemlerin ardından, Ömür Kaygusuz’un cenazesinin Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi’nde toprağa verileceği belirtildi.