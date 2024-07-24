Koç Burcu ; Güne gergin başlayabilirsiniz. Geçmişten gelen durumlarla ilgili önünüze düşen sorunlar ve bu yüzen almanız gereken sorumluluklar olabilir.

Boğa Burcu ; Kariyer alanınızda biraz pürüzler çıkabilir kontrolcülüğü elinizden bırakmayın. İstenmeyen durumlarla karşılaşabilirsiniz.

İkizler Burcu ; Seyahatleriniz ön planma ama dikkatli olmakta hız yapmamakta fayda var. Aile ile ilgili sorumluluklar gündeminizde olabilir.

Yengeç Burcu ; Maddi konularınız gündeminizde bu alanda sorumluluklarınız artabilir. Kredi çekebilirsiniz. Ayrıca elektronik eşya bu hafta almamanızı tavsiye ederim. Problem çıkabilir.

Aslan Burcu ; Fazla göz önündesiniz ve kıskanılıyorsunuz. Başarı merdivenlerini hızla çıkıyorsunuz ama arkanızdan dönen işler yüzünden başınız ağrıyabilir.

Başak Burcu ; Ev kazalarına dikkat etmelisiniz. Partnerinizle ilişkileriniz düzene giriyor. İrdelemeyi bırakın akışa göre devam edin. Mutluluk çok yakında.

Terazi Burcu ; Oldukça gergin günler geçirmiş olabilirsiniz. Kendinizi yeniden keşfediyorsunuz. O yüzden ikilemlere düşebilirsiniz. Rahat olun yeni halinizi çok seveceksiniz.

Akrep Burcu ; Aile konuları gündeminizden düşmüyor birazda sıkılmış olabilirsiniz. Kısa seyehatler var planınızda ve bunlar size çok iyi motivasyon olacak.

Yay Burcu ; İlişkilerde büyük sınavlar veriyorsunuz. Kazanan siz olacaksınız o yüzden sabretmekten vazgeçmeyin. Kariyeriniz de adım adım yükseliyor.

Oğlak Burcu ; Birkaç gündür uykusuzluk baş ağrısı gündeminizde bu enerji azalıyor. Evren sizin için şekilleniyor bitmesi gereken durumlar bitecek ve çok rahatlayacaksınız.

Kova Burcu ; Kendinizle mücadeleniz bu ara iletişim kazalarına dikkat. Bir maili ya da bir mesajı farklı kişilere gönderebilir. Küçük sakarlıklar yaşayabilirsiniz.

Balık Burcu ; Oldukça sakin ve sevdiklerinizle beraber olmak istediğiniz bir gün. Ara ara aklınız geçmişe takılıyor olabilir.