Günümüzde en çok şikayet ettiğimiz şeylerin başında zaman yetmedi ya da zaman bulamadım demek var.

Acaba gerçekten zamana bu kadar değer verdiğimiz için mi bu serzeniş?

Bana kalırsa zamanı kullanmayı bilmemek yani zaman yönetimi nedir bilmemekten kaynaklı bütün sorun. Yoksa zaman kendi başına bir şey ifade eden bir kavram değildir. Zaman insanın nasıl kullandığına bağlı olarak değer kazanır.

Zaman bulamıyorum demek zamandan değil bizden kaynaklanan bir sorundur. Ne yapmamız ne zaman yapmamız gerektiğini bilirsek, yapacaklarımızın önem sırasını belirlersek. Zaman bize yeter de artar bile.

İnsan oğlunun günümüzdeki en büyük sıkıntılarından biri kendi hata ya da yanlışlarını kabul etmek yerine bir nedene sarılması suçlu aramasıdır. Bu psikolojik olarak insanı rahatlatan da gerçekte başka sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Zaman hep aynıdır tek fark kullanmayı bilmekten geçer. Yani zaman kimine çok kimine az ya da kimine yeterli kimine yetersiz değildir. Burada doğru olan bizim zamanı düzgün ve doğru bir biçimde kullanmamız gerekliliğidir.

Sonuç olarak işlerimizin yetişmesini istiyorsak. Yani zaman yetmedi, bana zaman yetmiyor demeyi istemiyorsak yapılacak belli: zaman bizi değil biz zamanı kullanacağız.