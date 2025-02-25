İzban seferleri, İzmir'de hafta içi ve hafta sonu 7 gün boyunca hizmet vermektedir. Seferler sabah 05:20'de başlamakta ve gece 01:23'te sona ermektedir. Bu saatler hafta içi ve hafta sonu için aynıdır. Hafta sonu İzban saatleri:

Hafta sonları da İzban, sabah 05:20'de açılır ve gece 01:23'te kapanır.

İzban güzergah hattı ve aktarma istasyonları

İzban hattı, geniş bir güzergah ağına sahiptir. İstasyonlar ve aktarma noktaları şunlardır:

Halkapınar ve Hilal istasyonlarından İzmir metrosuna,

Alsancak, Biçerova, Cumaovası, Çiğli, Egekent, Esbaş, Hatundere, Kemer, Mavişehir, Menemen, Salhane, Sarnıç, Semt Garajı, Şirinyer, Turan ve Ulukent istasyonlarından otobüslere,

Adnan Menderes Havalimanı'na aynı adı taşıyan istasyondan,

Alaybey, Alsancak, Halkapınar ve Mavişehir istasyonlarından ise tramvay hatlarına aktarma yapılabilir.

Halkapınar İzban saatleri

Halkapınar istasyonunda İzban seferleri genellikle 06:00'da başlar ve her 12-24 dakikada bir sefere devam eder. En geç 23:50-00:00 arasında son sefer yapılır ve genellikle 00:50'de sonlanır.

İzban durakları

İzban hattı şu istasyonlardan geçmektedir:

Aliağa

Biçerova

Hatundere

Menemen

Egekent 2

Ulukent

Egekent

Ata Sanayi

Çiğli

Mavişehir

Şemikler

Demirköprü

Nergiz

Karşıyaka

Alaybey

Naldöken

Turan

Bayraklı

Salhane

Halkapınar

Alsancak

Hilal

Kemer

Şirinyer

Koşu

İnkılap

Semt Garajı

Esbaş

Gaziemir

Sarnıç

Adnan Menderes Havalimanı

Cumaovası

Develi

Tekeli

Pancar

Kuşçuburun

Torbalı

Tepeköy

Sağlık

Belevi

Selçuk

Alaybey, Karşıyaka, Nergiz ve Şirinyer istasyonları yer altındadır; diğerleri yer üstündedir.