İzban seferleri, İzmir'de hafta içi ve hafta sonu 7 gün boyunca hizmet vermektedir. Seferler sabah 05:20'de başlamakta ve gece 01:23'te sona ermektedir. Bu saatler hafta içi ve hafta sonu için aynıdır. Hafta sonu İzban saatleri:
Hafta sonları da İzban, sabah 05:20'de açılır ve gece 01:23'te kapanır.
İzban güzergah hattı ve aktarma istasyonları
İzban hattı, geniş bir güzergah ağına sahiptir. İstasyonlar ve aktarma noktaları şunlardır:
- Halkapınar ve Hilal istasyonlarından İzmir metrosuna,
- Alsancak, Biçerova, Cumaovası, Çiğli, Egekent, Esbaş, Hatundere, Kemer, Mavişehir, Menemen, Salhane, Sarnıç, Semt Garajı, Şirinyer, Turan ve Ulukent istasyonlarından otobüslere,
- Adnan Menderes Havalimanı'na aynı adı taşıyan istasyondan,
- Alaybey, Alsancak, Halkapınar ve Mavişehir istasyonlarından ise tramvay hatlarına aktarma yapılabilir.
Halkapınar İzban saatleri
Halkapınar istasyonunda İzban seferleri genellikle 06:00'da başlar ve her 12-24 dakikada bir sefere devam eder. En geç 23:50-00:00 arasında son sefer yapılır ve genellikle 00:50'de sonlanır.
İzban durakları
İzban hattı şu istasyonlardan geçmektedir:
- Aliağa
- Biçerova
- Hatundere
- Menemen
- Egekent 2
- Ulukent
- Egekent
- Ata Sanayi
- Çiğli
- Mavişehir
- Şemikler
- Demirköprü
- Nergiz
- Karşıyaka
- Alaybey
- Naldöken
- Turan
- Bayraklı
- Salhane
- Halkapınar
- Alsancak
- Hilal
- Kemer
- Şirinyer
- Koşu
- İnkılap
- Semt Garajı
- Esbaş
- Gaziemir
- Sarnıç
- Adnan Menderes Havalimanı
- Cumaovası
- Develi
- Tekeli
- Pancar
- Kuşçuburun
- Torbalı
- Tepeköy
- Sağlık
- Belevi
- Selçuk
Alaybey, Karşıyaka, Nergiz ve Şirinyer istasyonları yer altındadır; diğerleri yer üstündedir.