İzmir'de 26 Ağustos Pazartesi günü 20 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hacıömerli ( Hacıömerli Köy Yolu Karakuyular Kümeevleri )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
B. Hayrettin Paşa ( 6110. Sk. )
BERGAMA / İZMİR
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kurfallı ( İzmir Çanakkale Yolu Kurfallı Köyü İç Yolu )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Halilağalar ( Halilağalar Köyü İç Yolu Halilağalar Köyü )
Katrancı ( Katrancı Köyü İç Yolu )
BUCA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Göksu ( 693/10. Sk. 688/12 679/18. Sk. 679/19. Sk. 679/20. Sk. 687/10. Sk. 687/14. Sk. 687/5. Sk. 687/7. Sk. 687/8. Sk. 687/9. Sk. 688/11. Sk. 688/13. Sk. 688/14. Sk. 688/15. Sk. 688/16. Sk. 690/4. Sk. 693. Sk. 693/11. Sk. 693/12. Sk. 693/13. Sk. 693/14. Sk. 693/15. Sk. 693/16. Sk. 693/17. Sk. 693/2. Sk. 693/23. Sk. 693/9. Sk. 688/17 687/6 )
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alaçatı ( 16163. Sk. 16164. Sk. 16164/1. Sk. 16165. Sk. 16166. Sk. Çeşme Asfaltı 15043. Sk. 15044. Sk. 15045. Sk. 15062. Sk. 16000. Sk. 16082. Sk. 16084. Sk. 16085. Sk. 16086. Sk. 16087. Sk. 16088. Sk. 16089. Sk. 16120. Sk. 16123. Sk. 16124. Sk. 16126. Sk. 16128. Sk. 16130. Sk. 16143. Sk. 16145. Sk. 16146. Sk. 16147. Sk. 16148. Sk. 16149. Sk. 16150. Sk. 16150/1. Sk. 16151. Sk. 16152. Sk. 16153. Sk. 16154. Sk. 16155. Sk. 16155/1. Sk. 16156. Sk. 16157. Sk. 16158. Sk. 16159. Sk. 16160. Sk. 16161. Sk. )
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ilıca ( 5129/1. Sk. 5129. Sk. 5123. Sk. )
Saat : 11:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ilıca ( 5120. Sk. )
FOÇA / İZMİR
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Cumhuriyet ( İ.SEFA KÖSEREİSOĞLU M.CELAL AKPOLAT CAD. İ.SEFA KÖSEREİSOĞLU CAD. )
GAZİEMİR / İZMİR
Saat : 9:00 - 11:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gazi ( Kubilay Cd. Önder 16. Sk. )
Saat : 14:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gazi ( Refik Cesur Cd. 27. Sk. )
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kahramandere ( 764. Sk. 760. Sk. 758. Sk. 752. Sk. 679. Sk. )
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yurdoğlu ( 3959/17. Sk. 3959/15. Sk. 3947. Sk. )
Uzundere ( Eski İzmir Cd. 3959/8. Sk. 3959/34. Sk. 3959/32. Sk. 3959/28. Sk. 3959/1. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Uzundere ( Eski İzmir Cd. )
KARABURUN / İZMİR
Saat : 8:30 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mordoğan
Saat : 10:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Merkez ( Başkomutan Atatürk Atatürk Cd. Defne Sk. Emniyet Cd. Karaburun İSTİKLAL Şehit Polis Yusuf Çelik Cd. 1316 )
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bahriye Üçok ( 1764. Sk. 1827. Sk. 1835/1. Sk. Atatürk Blv. Rüştü Sardağ Cd. Şehit Şahin Beycan Parkı İçi Yolu )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Soğukpınar ( 266. Sk. İnönü Cd. 283. Sk. 284. Sk. 285. Sk. 280. Sk. 282. Sk. İsmet İnönü Çıkmazı Armutlu Cd. Armutlu 289. Sk. 272. Sk. 286. Sk. 288. Sk. 276. Sk. 277. Sk. 278. Sk. 271. Sk. 268. Sk. )
Mehmet Akif Ersoy ( Öğretmen Tahir Tunca Cd. 239. Sk. 238/1. Sk. 238. Sk. 237. Sk. 234/1. Sk. 234. Sk. 231. Sk. 230. Sk. )
Saat : 13:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mehmet Akif Ersoy ( 201. Sk. 200. Sk. 199. Sk. 198. Sk. 197. Sk. 193. Sk. 171. Sk. Dr. Ali Karaman Dr. Ali Karaman Cd. Harıldak Kirazlı Cd. 234. Sk. 233/6. Sk. 233/2. Sk. 233. Sk. 224. Sk. 222. Sk. 206. Sk. )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 10:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karaman ( KÖY CİVARI )
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Haliller ( MAKUFLAR HALİLLER )
Kaleköy
KONAK / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Murat ( 2479. Sk. 2478. Sk. 2477. Sk. 2476. Sk. 2475. Sk. 2493. Sk. Adem Yavuz Cd. 2494. Sk. 2482. Sk. 2480. Sk. )
Saat : 4:00 - 9:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( Cumhuriyet Blv. 1478. Sk. Atatürk Cd. )
Saat : 13:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kültür ( 1375. Sk. Mustafa Münir Birsel Sk. Şevket Özçelik Sk. Kızılay Cd. Cumhuriyet Blv. )
Saat : 15:30 - 18:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( 1488. Sk. 1456. Sk. Talatpaşa Blv. 1440. Sk. )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kültür ( Cumhuriyet Blv. Atatürk Cd. Mustafa Münir Birsel Sk. İzmir Cumhuriyet )
MENDERES / İZMİR
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeniköy ( 7961 7950 7980 sokak 7958 sokak 7951 sokak 7963 7956 7954 7980/2 7957 sokak 7951 7961 sokak 7958 7953 7957 menderes orhanlı yolu sokak ılave 7980 7982 7976 Sk. )
Dereköy ( 820/2 852 852 sokak 854 807/2 7801/1 803/2. Sk. 805. Sk. 820. Sk. 821. Sk. 854 Sk. MENDERES-ORHANLI YOLU 854 sok 854 sok. 820/2 sokak )
MENEMEN / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hatundere ( 6108. Sk. 6131 6101. Sk. 6103. Sk. 6104. Sk. 6106. Sk. 6107. Sk. 6109. Sk. 6110. Sk. 6111. Sk. 6112. Sk. 6113. Sk. 6114. Sk. 6115. Sk. 6116. Sk. 6117. Sk. 6118. Sk. 6119. Sk. 6120. Sk. HATUNDERE 6131/1 6122. Sk. 6121. Sk. 6128 6132 )
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kurucuova ( YAZLI KUYU Kurucaova Köyü İç Yolu Yeşiltepe küme evleri KİRAZ YOLU )
Gereli ( GERELİ Gereli Köyü İç Yolu )
SEFERİHİSAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Orhanlı ( UZUNDERE MEVKİİ 7204 DAMYANI MEVKİİ sarnıç 7022 Sk. Avaros küme evleri TEMESE ALTIKÜME EVLER DAMYANI MEVKİİ orhanlı AVAROS KÜME EVLERİ SARNIÇ KÜME EVLERİ ABACA MEVKİİ DEĞİRMEN BOĞAZI KÜME EVLERİ ORHANLI GÖKÇETEPE MEVKİİ büyükbahçe mevkii MEYİL MEVKİİ orhanlı temese ORHANLI ÇATILHARIM MEVKİİ tarımsal avaros ORHANLI ORHANLI KOCAKUYU MEVKİİ GÖKÇETEPE AVAROS UZUNDERE KÜME EVLER GÖKÇAM MEYİL kuyucakyolu Hayıtlı Çukur Koy Yoku 7001 Sk. 7002 Sk. 7003 Sk. 7005 Sk. 7210 7206 7207 KOCAPINAR ÇAMLIK )
TİRE / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çobanköy ( çobanköy merkez SARILAR KÖY YOLU ÇİMENLİK KÜMEEVLER )
Kocaaliler ( Kocaaliler Yolu )
Sarılar
TORBALI / İZMİR
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ertuğrul ( 3055. Sk. 3028. Sk. )
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ertuğrul ( 3091 3032 )
Saat : 11:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İnönü ( 185/1. Sk. 185/2. Sk. )
Saat : 13:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İnönü ( 133/1 )
URLA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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