Denizli'de 26 Eylül Perşembe günü hava durumu, parçalı bulutlu bir görünümle geçecek. Sıcaklık değerlerinin oldukça yüksek olması beklenirken, nem oranının da dikkate değer seviyelerde olacağı tahmin ediliyor. Özellikle öğle saatlerinde etkili olacak sıcak havanın, gün boyunca hissedilmesi muhtemel.

Hava durumu detayları

Sıcaklık ve Nem

En Düşük Sıcaklık: 18°C

En Yüksek Sıcaklık: 36°C

Nem Oranı: %15 (en düşük) - %33 (en yüksek)

Denizli’de günün başlangıcında sıcaklık 18°C civarında seyredecek, ancak günün ilerleyen saatlerinde bu değer 36°C’ye kadar yükselebilecek. Nem oranının ise %15 ile %33 arasında değişmesi bekleniyor.

Rüzgar durumu

Yön: Kuzey

Hız: 8 km/sa - 8.7 km/sa

Rüzgarın hızı 8 km/saat civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu durum, sıcak havanın etkisini bir nebze olsun azaltabilir.

Uç sıcaklıklar

En Düşük Uç Sıcaklık: 14.8°C

En Yüksek Uç Sıcaklık: 36.3°C

Günün en düşük uç sıcaklığı 14.8°C, en yüksek uç sıcaklığı ise 36.3°C olarak bekleniyor. Bu da gün içerisinde büyük sıcaklık farklılıkları olabileceğini gösteriyor.

26 Eylül 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.