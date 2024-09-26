Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, şehirde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşerken, özellikle Salı ve Çarşamba günleri sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Yağışlar geliyor, sıcaklık düşüyor

Uşak’ta bu hafta sıcaklıkların 10-12 dereceye kadar düşmesi beklenirken, yerel yağışlar nedeniyle trafiğin ve günlük hayatın olumsuz etkilenebileceği belirtiliyor. Hafta sonunda ise yağışların azalması ancak soğuk havanın devam etmesi tahmin ediliyor. Vatandaşların tedbirli olması konusunda yetkililer uyarılarda bulundu.

Özellikle sabah saatlerinde yoğun sis beklenirken, sürücülerin dikkatli olması isteniyor. Hafta başında etkili olacak yağışların ardından, hafta sonuna doğru daha açık ve serin bir hava Uşak’ta hissedilecek.

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