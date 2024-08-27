Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trajik motosiklet kazasında, 27 yaşındaki belediye işçisi Ramazan Aslan hayatını kaybetti.

Kazanın detayları

Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı'nda civarında gerçekleşti. Ramazan Aslan’ın kullandığı plakalı motosiklet, kontrolünü kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü ciddi şekilde yaralandı.

Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aslan’ı ilk müdahalenin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne taşıdı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Aslan kurtarılamadı.