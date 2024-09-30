Denizli'de, 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hırsızlık zanlısı, emniyet güçleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği, suçluların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında dikkat çekici bir başarıya imza attı. Ekipler, hırsızlık suçundan aranan bir şahsı tespit ederek, izini sürdü.

Kısa sürede ele geçirildi

Yapılan takibin ardından, hırsızlık suçundan 27 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan zanlı, kıskıvrak yakalandı. Zanlının yakalanması, Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün özverili çalışmaları sayesinde gerçekleşti.

Adli süreç tamamlandı

Zanlı, emniyet ve adliye işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi. Yetkililer, aranan şahısların yakalanması için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.