Afyonkarahisar'da 114.7 metrelik lokum Rekorlar Kitabı'na girdi Afyonkarahisar'da 114.7 metrelik lokum Rekorlar Kitabı'na girdi

Denizli'de 28 Eylül Cumartesi günü hava durumu az bulutlu olarak tahmin ediliyor. Gün içinde en düşük sıcaklık 20°C, en yüksek sıcaklık ise 36°C olacak. Nem oranı %12 ile %32 arasında değişirken, rüzgarın hızı 9 km/sa seviyesinde kalacak.

Hava durumu detayları

  • Sıcaklık:

    • En Düşük: 20°C
    • En Yüksek: 36°C

  • Nem Oranı:

    • En Düşük: %12
    • En Yüksek: %32

  • Rüzgar:

    • Yön: Kuzey
    • Hız: 9 km/sa

Ek bilgiler

  • Uç Sıcaklık:

    • En Düşük: 7,2°C
    • En Yüksek: 37,1°C

  • Ortalama Sıcaklık:

    • En Düşük: 14,2°C
    • En Yüksek: 28,1°C

28 Eylül 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.

Kaynak: HABER MERKEZİ