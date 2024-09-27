Denizli'de 28 Eylül Cumartesi günü hava durumu az bulutlu olarak tahmin ediliyor. Gün içinde en düşük sıcaklık 20°C, en yüksek sıcaklık ise 36°C olacak. Nem oranı %12 ile %32 arasında değişirken, rüzgarın hızı 9 km/sa seviyesinde kalacak.
Hava durumu detayları
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Sıcaklık:
- En Düşük: 20°C
- En Yüksek: 36°C
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Nem Oranı:
- En Düşük: %12
- En Yüksek: %32
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Rüzgar:
- Yön: Kuzey
- Hız: 9 km/sa
Ek bilgiler
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Uç Sıcaklık:
- En Düşük: 7,2°C
- En Yüksek: 37,1°C
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Ortalama Sıcaklık:
- En Düşük: 14,2°C
- En Yüksek: 28,1°C
28 Eylül 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.
Kaynak: HABER MERKEZİ