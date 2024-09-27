Denizli'de 28 Eylül Cumartesi günü hava durumu az bulutlu olarak tahmin ediliyor. Gün içinde en düşük sıcaklık 20°C, en yüksek sıcaklık ise 36°C olacak. Nem oranı %12 ile %32 arasında değişirken, rüzgarın hızı 9 km/sa seviyesinde kalacak.

Hava durumu detayları

Sıcaklık: En Düşük: 20°C En Yüksek: 36°C

Nem Oranı: En Düşük: %12 En Yüksek: %32

Rüzgar: Yön: Kuzey Hız: 9 km/sa



Ek bilgiler

Uç Sıcaklık: En Düşük: 7,2°C En Yüksek: 37,1°C

Ortalama Sıcaklık: En Düşük: 14,2°C En Yüksek: 28,1°C



28 Eylül 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.