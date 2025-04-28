Özellikle gram altın ve diğer altın türlerinde bir önceki güne kıyasla değer kayıpları görüldü. Kuyumcuların alış ve satış fiyatları arasındaki fark ise dikkat çekici.

28 Nisan 2025 Aydın altın fiyatları:

Altın Türü Alış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL) Değişim (%) Gram Altın 4087,01 4137,69 -1,00% Has Altın 4107,55 4125,31 -1,00% 14 Ayar Altın (gr) 2240,69 3181,99 -0,83% 22 Ayar Altın (gr) 3736,62 3934,83 -0,98% Çeyrek Altın 6697 6751 -0,98% Yarım Altın 13394 13503 -0,98% Tam Altın 26704 26902 -0,98% Ata Altın 27423 27603 -0,98% Beşli Ata Altın 136603 137657 -0,98% Çeyrek (Eski) 6614 6689 -0,99% Yarım (Eski) 13229 13379 -0,98% Tam (Eski) 26417 26634 -0,83% Altın ONS 3282,4 3282,7 -1,11%

Aydın'da altın fiyatlarındaki düşüşün nedeni nedir?

Aydın'da 28 Nisan itibariyle altın fiyatlarında yaşanan düşüş, küresel piyasalarda meydana gelen dalgalanmalara ve döviz kuru değişimlerine bağlı olarak açıklanabilir. Özellikle gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarında, son bir haftadır görülen değer kayıpları, yatırımcıları endişelendirebilir. Bununla birlikte, ons altındaki düşüş de yerel fiyatların gerilemesinde önemli bir etken.

Altın almayı planlayan yatırımcılar için uyarılar

Aydın'da altın fiyatlarındaki bu düşüş, yatırımcılar için alış fırsatı sunuyor olabilir. Ancak, altın fiyatlarının dalgalanması nedeniyle yatırımcıların dikkatli olması ve anlık fiyatları takip etmeleri önemlidir. Kuyumcuların güncel fiyatları sürekli olarak değiştirdiğini unutmamak gerekir.