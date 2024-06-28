Koç Burcu ; Çalışma hayatınızla ilgili beklentinin altında kalan sonuçlar alabilirsiniz. Sağlığınızı önemsemelisiniz. Ayrıca sosyal çevrenizle ortak girişimlere kalkışabilirsiniz.

Boğa Burcu ; Kendinizi korunuyormuş gibi hissedebilirsiniz. İçinden nasıl çıkacağınızı bilmediğiniz bir durumdan kolaylıkla çözüme kavuştuğunu görebilirsiniz.

İkizler Burcu ; Eski dostlarla tekrar bir araya gelmek isteyebilirsiniz. Hayatınızın yönünü değiştiren yeni kapılar açılabilir. Kendinizi dinlemelisiniz.

Yengeç Burcu ; Meditasyon yapmak için harika bir gün. Dilek dua enerjiniz çok yüksek. İstediklerinize kavuşmaya az kaldı. Biraz sabırlı ve kararlı olmanız yeterli. Destekleniyorsunuz.

Aslan Burcu ; Biraz güçsüzleşmiş gibi hissedebilirsiniz. Kabuğunuza çekilmiş olabilirsiniz. Kendi muhasebenizi yapmak size iyi gelecektir. Kariyerinizdeki başarılar gittikçe artıyor doğru yoldasınız.

Başak Burcu ; Aceleciliğiniz üstünüzde bugün. Yanlış kararlar vermeye çok açıksınız. Sakin planlı ve sabırlı olmalısınız. Saygın kişilerden fikirler aralar hareket etmelisiniz. Kafanız oldukça karışık.

Terazi Burcu ; Partner ya da ortaklarla ilgili verilmesi gerek ortak kararlar söz konusu olabilir. Durum değerlendirmesi yapıp hemen karar vermemelisiniz. Kısa seyahatleriniz size iyi gelecektir.

Akrep Burcu ; İlişkilerinizle ilgili ya da ek kazançlarla ilgili biraz hassasiyet, hayal kırıklığı, yanılmalar söz konusu olabilir. Güvendiğiniz kişileri sorguluyor olabilirsiniz. Şüpheci yaklaşmamalı iyi gözlemlemelisiniz.

Yay Burcu ; Aile yuva konuları ile ilgili biraz hareketli bir günde olabilirsiniz. Evinizle ilgili beklenmedik ufak tadilat tamirat işleri çıkabilir. Seyahat etmeyi çok seviyor olmanıza rağmen bugün evde olmak isteyebilirsiniz.

Oğlak Burcu ; Sözleşmeler konusunda bugün aceleci ve duygusal olabilirsiniz. Kendi çıkarlarınızı düşünmeden imzalar atabilirsiniz. Evrak işlerinize varsa mahkeme işlerinizi kontrol edin eksik evraklar başınızı ağrıtabilir.

Kova Burcu ; Çalışma hayatına adapte olmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Düzen, yeniden programla planlama işlerine girişmiş olabilirsiniz. Abartılı ya da gereksiz para harcayabilir sonradan pişman olabilirsiniz.

Balık Burcu ; Dün gece gördüğünüz rüyalarınız haberci rüyalar olabilir. Çok önemli bir sır açığa çıkabilir. Yoga meditasyon yapmak size oldukça iyi gelecektir. Kendinizi daha değerli hissedeceğiniz, önemseyeceğiniz günler yaklaşıyor. Kabuğunuzdan çıkıyorsunuz.