Afyonkarahisar’da, hakaret ve mala zarar verme gibi suçlardan toplamda 3 kaydı bulunan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile cezaevine gönderildi.

Operasyonun detayları

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespit edilmesi ve yakalanması için yürüttüğü operasyonlar kapsamında, T.P. isimli şahsı Salar beldesinde gözaltına aldı. Şahıs hakkında, hakaret, mala zarar verme ve resmi belgede sahtecilik suçlarından toplamda 3 ayrı kaydı bulunduğu belirlendi.

Tutuklandı

Yakalanan T.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürme taahhüdünde bulundu.