Türkiye’nin bazı illerinde gece saatlerinde yapılacak planlı altyapı çalışmaları nedeniyle aboneler kısa süreli internet kesintileri yaşayabilecek. Ancak Denizli bu iller arasında yer almadığından, kent genelindeki kullanıcılar hizmetlerini kesintisiz şekilde kullanmaya devam edecek.

Aboneler kesintiden etkilenmeyecek

Turkcell Superonline müşterileri, 3 Ekim günü Denizli’de internet ve ses hizmetlerinde herhangi bir sorun yaşamayacak.

Şirket, altyapı iyileştirme ve bakım çalışmalarının düzenli aralıklarla sürdüğünü, kullanıcıların olası kesintilere dair güncel bilgilere resmi web sitesi üzerinden ulaşabileceğini hatırlattı.

Daha fazla bilgi için

Turkcell Superonline resmi web sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz.