Inter - Verona maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Benfica – AVS maçı saat kaçta, hangi kanalda ve nerede yayınlanacak?

Bournemouth – Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda ve nerede yayınlanacak?

Nottingham Forest – Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda ve nerede yayınlanacak?

Bunlar da ilginizi çekebilir

Para pul işlerinde kendilerini kaybeden CHP'yi kim dizayn ediyor?

15 dakikada ev nasıl toplanır? 15 dakikada ev toparlama taktikleri! İşte hızlı ve pratik çözümler

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/04/2025 Tarihli ve 13488 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/04/2025 Tarihli ve 13487 Sayılı Kararı

–– Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SON DAKİKA: İstanbul Silivri açıklarında bir deprem daha meydana geldi!

SON DAKİKA: İstanbul Silivri açıklarında bir deprem daha meydana geldi!

–– Devlet Yardımlarının Uygulanması, Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 9789)

–– 2025 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9790)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

3 Mayıs 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelik ve resmi duyurular açıklandı. İşte günün öne çıkan kararları...

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.