30 Ağustos Zafer Bayramı Için Efeler'de Büyük Şenlik!

Efeler Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutlamak için özel bir şenlik düzenliyor. 28 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00’de Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleşecek etkinlik, Türk tarihini ve kültürünü yansıtan önemli bir gösteriye ev sahipliği yapacak.

"Destanların Dansı" gösterisi ile tarih yolculuğu

Şenliğin başlama saati yaklaşırken, sunucu ve showman Doğukan Alsay’ın sunumuyla gerçekleştirilecek olan "Destanların Dansı" adlı tiyatral gösteri, izleyicilere eşsiz bir tarih ve kültür yolculuğu sunacak. Gösteri, Nuh Tufanı’ndan Dede Korkut’a, Orta Asya’dan Çanakkale Zaferi’ne kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Ayrıca, Dört Element’ten Nevruz’a, Sarı Gelin’den Tomris’e ve Sultan Alparslan’dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kadar pek çok tarihi ve kültürel unsuru sahnede buluşturacak.

Bu etkileyici performans, destanları, kahramanları, ozanları ve şairleri, acıları ve zaferleri müzik, dans ve tiyatro gibi sanatlarla harmanlayarak izleyicilere sunacak.

Başkan Anıl Yetişkin'den davet

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, etkinliğe tüm vatandaşları davet ederek, "30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli simgelerinden biridir. Hep birlikte bu coşkuyu yaşamak ve bağımsızlık mücadelesinin gururunu bir kez daha hissetmek için tüm halkımızı Atatürk Kent Meydanı’na bekliyoruz" dedi.