İzmir'de 30 Eylül Pazartesi günü 12 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BUCA / İZMİR
30Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3197331
Karacaağaç ( 4008. Sk. 4007. Sk. 4006. Sk. 4005/2. Sk. 4005/1. Sk. 4005. Sk. 4004. Sk. 4003. Sk. 4002. Sk. 4001. Sk. KIRIKLAR YOLU ÜZERİ YOLÜSTÜ SOKAK 4023 Sk. 4004/1 4017/1 4024 4005/3 KOLCU BAĞI GRUBU 4010/1 Yolüstü Mevkii Sk. Meşelik Yolu Sk. Kolcu Bağı Sk. Dede Sk. BELENBAŞI YOLU ÜZERİ 4022. Sk. 4020. Sk. 4019. Sk. 4018. Sk. 4017. Sk. 4016. Sk. 4015. Sk. 4014. Sk. 4013. Sk. 4012. Sk. 4011. Sk. 4010. Sk. 4009. Sk. )
Kırklar ( 5025/5 5025/5 Sk. Kırıklar Yolu Üzeri Sk. 5025/3. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
30Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 13:00
Kesinti ID : 3197396
Dalyan ( 4159. Sk. 4157. Sk. 4154. Sk. 4153. Sk. 4152. Sk. 4151. Sk. 4150. Sk. 4149. Sk. 4148. Sk. 4147. Sk. 4146. Sk. 4145. Sk. 4143. Sk. 4142. Sk. 4141. Sk. 4137. Sk. 4136. Sk. 4135. Sk. 4134. Sk. 4133. Sk. 4132. Sk. 4131. Sk. 4130. Sk. 4129. Sk. 4128. Sk. 4123. Sk. 4114. Sk. 4110. Sk. 4096. Sk. 4095. Sk. 4094. Sk. 4077. Sk. 4066. Sk. 4057. Sk. )
30Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 14:00
Kesinti ID : 3197389
ÇEŞME / İZMİR
Musalla ( 1400 Sk. KARAKUYU MEVKİİ KİLLİKDAĞI 1025. Sk. 1027. Sk. 1028. Sk. 1029. Sk. 1030. Sk. 1032. Sk. 1034. Sk. 1036. Sk. 1037. Sk. 1038. Sk. 1039. Sk. 1040. Sk. 1065. Sk. 1066. Sk. 1070. Sk. 1074. Sk. 1075. Sk. 1076. Sk. 1077. Sk. 1078. Sk. 1079. Sk. 1080. Sk. 1081. Sk. 1082. Sk. 1083. Sk. 1084. Sk. 1085. Sk. 1086. Sk. 1087. Sk. 1089. Sk. 1090. Sk. 1091. Sk. 1092. Sk. 1093. Sk. 1094. Sk. 1095. Sk. 1097. Sk. 1099. Sk. 1106. Sk. 1106/1. Sk. 1107. Sk. 1146. Sk. İzmir-Çeşme Otoyolu KUŞ YERİ sunset yolu çatalazmak Kilise Mevkii Küme Evler İKİ ÇEŞMELİK Killik dağı mevkii Kızkapan çatal azmak mevkii yol KİLLİK DAĞI 1408 )
Ovacık ( ovacık yolu 7172 sk. 7170. Sk 7152. Sk. 7175. Sk. )
Çakabey ( Manastır Küme Evleri 7201 SK. )
Altınkum
Planlandı
30Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
11:00 - 12:30
Kesinti ID : 3197953
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı ( Serinler Çiftliği 12113 Yol 12113/1 2028. Sk. 12113/8 12113/7 7152. Sk. )
ÇİĞLİ / İZMİR
30Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3197380
Aydınlıkevler ( 6797/2. Sk. 6794. Sk. 6794/5. Sk. 6795. Sk. 6796. Sk. 6796/1. Sk. 6797. Sk. 6797/1. Sk. 6798. Sk. 6799. Sk. )
30Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 17:00
Kesinti ID : 3197263
ÇİĞLİ / İZMİR
Uğur Mumcu ( 8968/1. Sk. 8790/5. Sk. )
Planlandı
30Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 17:00
Kesinti ID : 3197277
ÇİĞLİ / İZMİR
Uğur Mumcu ( 8976. Sk. 8977. Sk. 8975. Sk. 8974. Sk. 8973. Sk. 8972. Sk. 8970. Sk. 8968/1. Sk. 8968. Sk. )
Planlandı
30Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3197330
ÇİĞLİ / İZMİR
Maltepe ( 8099. Sk. 8100. Sk. 8101. Sk. 8102. Sk. 8103. Sk. 8104. Sk. 8109. Sk. 8090/1. Sk. 8090/2. Sk. 8090. Sk. )
Planlandı
30Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3197334
ÇİĞLİ / İZMİR
Maltepe ( 8097. Sk. 8098. Sk. 8099. Sk. 8101. Sk. 8109/1. Sk. 8104. Sk. 8108. Sk. 8108/1. Sk. 8109. Sk. 8110/1. Sk. 8110. Sk. 8110/2. Sk. 8110/4. Sk. 8110/5. Sk. 8110/7. Sk. Anadolu Cd. 8092. Sk. )
Planlandı
30Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3197340
ÇİĞLİ / İZMİR
Maltepe ( 8107/2. Sk. 8112. Sk. 8112/1. Sk. 8113. Sk. 8116. Sk. Cemil Meriç Blv. maltepe cd. 8090/2. Sk. 8094. Sk. 8096. Sk. 8097. Sk. 8098. Sk. 8101. Sk. 8102. Sk. 8105. Sk. 8106. Sk. 8107. Sk. 8107/1. Sk. )
Planlandı
30Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3197347
ÇİĞLİ / İZMİR
Maltepe ( 8109/2 Cemil Meriç Blv. 8109/1. Sk. 8104. Sk. 8102. Sk. )
Aydınlıkevler ( 6779/6 6779/5 6779. Sk. )
KARABURUN / İZMİR
30Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3197379
Eğlenhoca ( OVACIK 5023 EĞLENHOCA Eğlenhoca Köyü Yolu )
Kösedere ( karaağaç KÖSEDERE kösedere küme evleri Kösedere Köyü İç Yolu Kösedere Köyü Ağalarseki AĞALARSEKİ Eğlenhoca )
İnecik ( İNECİK İnecik Köyü İç Yolu İnecik Köyü İnecik Karaburun Yolu KAYNARPINAR )
KARŞIYAKA / İZMİR
30Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3196946
Nergiz ( 6005. Sk. )
Goncalar ( 6010/2. Sk. 6010/1. Sk. 6005/1. Sk. )
Planlandı
30Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 12:00
Kesinti ID : 3197422
KARŞIYAKA / İZMİR
Bostanlı ( Şehitler Blv. 1671. Sk. 1735. Sk. 1803/2. Sk. 1820/2. Sk. )
KİRAZ / İZMİR
30Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:30 - 17:30
Kesinti ID : 3197312
Gedik ( DUTLUDERE KATRANDERE Merkez MERKEZ )
Emenler ( Omanlar Kazıkalan Karşıyaka Emenler KAZIKALAN )
Hisar ( KOCAHİSAR BALLIK Hisar Koyu İç Yolu Kırkoy Koyu İç Yolu TURNA Kocahisar )
Dokuzlar ( Güvenç Dokuzlar Bozoklar Ayrıklı Sk. Dokuzlar Yolu GÜVENÇ AYRIKLI )
Karabağ ( SEKİ İSKAN YÖRÜKLER Karabağ KARABAĞ )
İstiklal
Kırköy
Ovacık ( AYDERESİ OVACIK MERCAN YURDU AKALAN ELMADERESİ Akalan Eşşekderesi Ovacık )
Pınarbaşı ( PINARBAŞI DARCAN HACIALİLER HACALİLER )
Yeşildere ( YEŞİLDERE KABAKLI KAZALLI ARPADERESİ Bayraklı Sk. Kaplan Kazallı Sapadere AHMETTEPESİ KAPLAN SAPADERE )
Uzunköy ( TAŞLITARLA Uzunköy Taşlıtarla akalan UZUNKÖY )
Veliler ( ULU VELİLER Veliler Köy Yolu Uluveliler )
Saçlı ( SAÇLI TÜTÜZLER )
Çatak ( ÖKÜZDERE Öküzdere Veliler Taşlıçukur Durbalı TAŞLIÇUKUR AKÇAY ÇATAK CAMİÖNÜ DURBALI )
Ceritler ( Hisar Koyu İç Yol Ceritler İç Yol Ceritler Köyü İç Yol KOCACERİTLER IŞIKKIRI SÜLÜKLÜ IŞKKIRI Çolak İbrahim Yörükler Kocaceritler Işıkkırı )
Suludere ( Sülüklü )
KONAK / İZMİR
30Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 12:00
Kesinti ID : 3197362
Alsancak ( Kıbrıs Şehitleri Cd. 1482 Yzb. Şerafettin Bey Sk. Atatürk Cd. Cumhuriyet Blv. )
MENDERES / İZMİR
30Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3197492
Çamönü ( 22. Sk. )
Değirmendere ( 3506 sokak 3504 sokak 3504 SOKAK 23 NİSAN Beşevler sk. 3500. Sk. 3501. Sk. Alem Sk. YUKARI SANCAKLI Cihan Evren Sk. Faik Bey Sk. Beşevler Sk. Şehit Gürcan Ulucan Sk. Aksoy Sk. Ruşen Ali Sk. Fatih Sultan Mehmet Cd. Algan Sk. Gazi Osman Paşa Cd. Şehit Murat Güvenç Cd. Yurt Sk. Muzaffer Sk. Mor Menekşe Sk. Kırımlı Çk. Koy İci Yol Kooperatif Çk. Gazi Mustafa Kemal Cd. Şehit Ali Pınar Sk. )
Sancaklı ( İZMİR Yukarı Sancak Köyü 7857 )
30Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 17:00
Kesinti ID : 3197493
MENDERES / İZMİR
Değirmendere ( Şehit Ali Pınar Sk. Aksoy Sk. Maltepe Sk. Malta Sk. Evren Sk. 30502. Sk. PAKYER Şehit Murat Güvenç Cd. Koy Yolu Başpınar Cd. Çamlıbağ Sk. Yörük Sk. Ilıkpınar Sk. Hayatlı Sk. Gazi Osman Paşa Cd. Fevzi Çakmak Karakolu Sk. Algan Sk. )
ÖDEMİŞ / İZMİR
30Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:30 - 17:30
Kesinti ID : 3197312
Yılanlı ( Yılanlı Köyü yılanlı köy yolu )
Planlandı
30Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 15:00
Kesinti ID : 3197357
ÖDEMİŞ / İZMİR
Gerçekli ( Gerçekli Yolu Gerçekli Köyü İç Yolu GERÇEKLİ KÜME EVLER ZEYTİNUCU KÜME EVLER Gerçekli küme evleri )
Üçkonak
Kışla ( Kışlaköy Köyü İç Yolu kışla )
Gereli
SELÇUK / İZMİR
30Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 14:00
Kesinti ID : 3197224
Belevi
TİRE / İZMİR
30Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3196225
Çiniyeri ( Ağaçlı kümeevler )
Planlandı
30Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3196230
TİRE / İZMİR
Çiniyeri ( Ağaçlı kümeevler )
TORBALI / İZMİR
30Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 14:00
Kesinti ID : 3197224
Yeniköy ( Bayrak İzmir-Aydın Otoyolu )
Muratbey
Mustafa Kemal Atatürk ( AYDIN )
Planlandı
30Eylül 2024
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
9:00 - 16:00
Kesinti ID : 3197331
TORBALI / İZMİR
Demirci