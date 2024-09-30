İzmir'de 30 Eylül Pazartesi günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 30 Eylül'deki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.

İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ BAYRAKLI ÇAY, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE 30.09.2024 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. BAYRAKLI MANSUROĞLU MAH 30.09.2024 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. BAYRAKLI EMEK 30.09.2024 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. BERGAMA FATİH, GAZİOSMANPAŞA 30.09.2024 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. BORNOVA KAZIMDİRİK 30.09.2024 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. ÇEŞME REİSDERE 30.09.2024 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. DİKİLİ YAYLAYURT 30.09.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KEMALPAŞA SOĞUKPINAR 29.09.2024 saat 21:00 ile 30.09.2024 saat 00:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. KEMALPAŞA YİĞİTLER 30.09.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. MENEMEN KAZIMPAŞA, ESATPAŞA 30.09.2024 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

İLÇE MAHALLELER KESİNTİ SÜRESİ ÖDEMİŞ ÜÇ EYLÜL 29.09.2024 saat 23:10 ile 30.09.2024 saat 10:10 arasında yaklaşık 11 saat su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ GERELİ, GERÇEKLİ, ÜÇKONAK 30.09.2024 saat 09:00 ile 15:30 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ BALABANLI 30.09.2024 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. SELÇUK ZEYTİNKÖY 30.09.2024 saat 08:55 ile 10:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. TİRE DOYRANLI 30.09.2024 saat 00:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 13 saat su kesintisi olacaktır. TİRE HÜRRİYET 30.09.2024 saat 07:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. URLA TORASAN 29.09.2024 saat 13:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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Vatandaşlar dikkatli olmalı

Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.