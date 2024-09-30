İzmir'de 30 Eylül Pazartesi günü içerisinde hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de 30 Eylül'deki su kesintileri resmi sitesinde an an güncelliyor.
İzmir'de su kesintisi planı, su hattı yenileme ve altyapı çalışmaları nedeniyle zorunlu olarak yapılacak. İZSU, kesintiden etkilenecek olan ilçelerin listesini yayınladı.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|BAYRAKLI
|ÇAY, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE
|30.09.2024 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|BAYRAKLI
|MANSUROĞLU MAH
|30.09.2024 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|BAYRAKLI
|EMEK
|30.09.2024 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|BERGAMA
|FATİH, GAZİOSMANPAŞA
|30.09.2024 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|BORNOVA
|KAZIMDİRİK
|30.09.2024 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|ÇEŞME
|REİSDERE
|30.09.2024 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|DİKİLİ
|YAYLAYURT
|30.09.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|KEMALPAŞA
|SOĞUKPINAR
|29.09.2024 saat 21:00 ile 30.09.2024 saat 00:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|KEMALPAŞA
|YİĞİTLER
|30.09.2024 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|MENEMEN
|KAZIMPAŞA, ESATPAŞA
|30.09.2024 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ÖDEMİŞ
|ÜÇ EYLÜL
|29.09.2024 saat 23:10 ile 30.09.2024 saat 10:10 arasında yaklaşık 11 saat su kesintisi olacaktır.
|ÖDEMİŞ
|GERELİ, GERÇEKLİ, ÜÇKONAK
|30.09.2024 saat 09:00 ile 15:30 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|ÖDEMİŞ
|BALABANLI
|30.09.2024 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
|SELÇUK
|ZEYTİNKÖY
|30.09.2024 saat 08:55 ile 10:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
|TİRE
|DOYRANLI
|30.09.2024 saat 00:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 13 saat su kesintisi olacaktır.
|TİRE
|HÜRRİYET
|30.09.2024 saat 07:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
|URLA
|TORASAN
|29.09.2024 saat 13:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
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Vatandaşlar dikkatli olmalı
Su kesintisi nedeniyle bu ilçelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor. İZSU, özellikle su kesintisinden önce su depolama ve kesinti sırasında suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, kesinti sırasında su ihtiyacını karşılamak için çeşitli noktalarda su tankerlerinin hazır bulundurulacağı bildirildi.