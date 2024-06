Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi, gazetemize özel açıklamalarda bulunarak Konak’taki Basmane semtinin göçmen yoğunluğunun eski özelliğini yitirdiğine değindi. Artık sadece Basmane’de değil, İzmir’in 30 ilçesinde de ‘Basman’ türü yerlerin türediğini altını çizen Başkan Birgüvi, Basmane bölgesinin kendi yaşam tarzının yitirildiğine dikkati çekti. Birgüvi, “Basmane bölgesi artık eski özelliğini yitirdi. Basmane bölgesi bir toplanma merkeziyken şimdi İzmir’in 30 ilçesinde ‘Basmane’ türedi. Yıllar öncesinde sığınmacı veya kaçak geldiğinde Basmane’nin arka sokaklarda barınıyorlardı. Bugün ise İzmir’in her köşesinde ‘Basmane türü’ yerler türedi. Bunu Ödemmiş, Bergama, sahil ilçelerinin ara sokaklarında da görebiliyoruz. Artık o bilindik Basmane kalmadı. Tüm ilçelerin Basmane’leri oluştu” dedi.

"Zanaatkar yetişmez"

Zafer Partisi Başkanı Birgüvi, Son yıllarda tarım arazilerinin üretim seviyesinin düşmesinden yakınan üreticiler, hasadını yaptığı ürünleri de dilediği fiyattan satamadığını şöyle açıklıyor:

“Bu millet hiçbir devirde aç kalmadı. Burası dünyanın tahıl ambarıydı. Şu an bütün her şeyi bir yurtdışından ithal eder noktaya geldik. Tarımı ve hayvancılığı da biten noktaya getirdiler. Şimdi de Türkiye’ye soktukları 13 milyon sığınma için ‘Onlar olmazsa aç kalırız’ gibi algıyla aslında Türk milletine hakaret ediyorlar. Türk milleti çalışkan olduğu için tarlada da fabrikada da madende de çalışıyor. Türk milletinden alay edercesine yorum yapmalarını da kabul edemem. Ama zanaatkar bulmakta zorlanırlarsa o konuda haklılar, çünkü meslek okullarını kapatıp imam hatip yaparsan zanaatkar yetişmez. İhtiyacın çok üzerinde imam hatip okullarının açılması, meslek liselerinin de kapatılmasına sağladılar. Zanaatkarlar nerede yetişecek? Olayın gerçek manzarası bu. Öte yandan bir diğer algı olarak da sığınmacıların Türkiye’de topluma entegre edilmesini hazmetmeleri için ‘Göçmenler tarlada çalışmazsa Türkiye aç kalır’ algısı yaratılmaya çalışılıyor.”

"Gündem değiştirme çabası"

Birgüvi, “Aslında şu anda Türkiye’nin gündeminde konuşulması gereken konu ekonomik yıkımdır. Ve bu durum konuşmamak için ‘hayvanların uyutulması’ gibi konuları gündeme getiriyorlar. Anayasa değişikliği gibi gündemi oluşturma çabasından uzaklaşmak için benzer gündem yaratılıyor. 2 milyon köpeği uyutacaklarına onları kısırlaştırması gerekiyor. CumhurbaşkanıTayyip Erdoğan da çıkıp diyor ki, ‘sahiplensinler, bizler de öldürmekten yana değiliz’ diye. Bugüne dek kısırlaştırmamışsınız onları, onları barınaklarda bakmamış, kollamamış ve tedbirini de almamışsınız. Sahiplenen vatandaş, köpeği de kediyi de sahipleniyor zaten. Belediyelere, tarım bakanlığına bu konuda görevler düşüyor. Asla öldürmek olmaz. Şimdi mi Avrupa’yı örnek alacakları tuttu? Her konuda Avrupa kötüyken, köpek itlaf etmekte ‘Avrupa’yı örnek alacağız’ diyorlar. Yok öyle bir şey. Biz, şehrin içinde hayvanların gezmesini de istemeyiz. Onlara uygun alanlar yaratılıp, uygun alanlar inşa edilmesini, kısırlaştırılarak da azalarak yok olacaklarınıdüşünüyoruz. Bunlar gündemi değiştirecek konular. İnsanlar çocuk yapamıyor, kendi ekonomik zorluklarından sıyrılamıyor, nasıl hayvan bakabilsin? Biz, bütün ilçelerde stant çalışmamızla 70 bin üzerinde imza topladık, genel merkezimize yolladık” dedi.

"Öz kaynaklar satıldı"

Birgüvi, öz kaynakların satışlarına değinerek “Öz varlıklarımız tükendi ve satıldı. Her şeylerimiz satılıkta ve şimdi de kamu arazilerini da satışa çıkardılar.Bu kadar israf varken gelinen nokta bundan farklı olamazdı. Öncelikle mevcut harcamalardan tasarruf yapılması gerek. Geçenlerde Maliye Bakanı tasarruf tedbirlerinden bahsetti ama ülkenin kendi giderlerinde tasarruf bulunmuyor. Yeni taşıtlar alınıyor, yeni uçaklar alınıyor. Bir Cumhurbaşkanı 12-13 sarayı kullanırsa tabii ki bu masrafların altından kalkılmaz. Nas ve faiz kavgasıyla faize yenilip kontrolden çıktılar. Ülkenin kasası eksi veriyor. Dünya’nın hiçbir finans kuruluşundan düşük faizli kredi kullanamıyoruz. Aldığımız kredilerin faizleri ise çok yüksek. Vatandaş fakirleşti. Ülke sürekli borçlandı. Otoyol, köprüler dövizle geleceğimizi borçlandırdılar. TÜİK ve ENAG verileri de gerçek değil. Tarafsız uluslararası finans kuruluşları, ülkenin enflasyonunun yüzde 160’ın üzerinde olduğunu söylüyor. Marketten aldığınız bir ürün bir hafta içinde yüzde 50 ve üzerinde zam yiyor. Kontrolsüz hayat pahalılığı var. Eğer para olsaydı, emekliye ve asgari ücretliye ödeme yapar, seçimi kazanırlardı” dedi.

"Ağustos’ta il kongresi"

Zafer Partili Başkan Naşit Birgüvi, “İkinci ayımızda iki ay içerisinde 30 ilçemizde tüm yönetimleri yeniledik. Yeni katılımlar da çok oldu. Haziran ve temmuz aylarında 30 ilçenin kongresi düzenleniyor. Temmuz sonu gelmeden 30 ilçenin kongreleri bitecek ve Ağustos ayında ise Zafer Partisi’nin ikinci olağan il kongresi yapılacak. Sonbaharda ise parti genel merkezi, tüm il kongrelerinin tamamlanmasıyla birlikte büyük bir kurultaya gidecek. Tahminimce de bu kurultaya çok ciddi katılımlar olacak. O saatten sonra her an bir seçim olabilir düşüncesiyle çalışmalar yapılacak. Seçimin hangi günde olması önemli değil, teşkilatımızı her an seçim varmış gibi güçlendirmeye çalışıyoruz” ifadesine yer verdi.