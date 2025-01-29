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Muğla'da 29 Ocak'ta beş ilçede plansız su kesintisi

Muğla'da 29 Ocak'ta beş ilçede plansız su kesintisi

Denizli 'de 30 Ocak Perşembe günü hava durumu az bulutlu geçecek, sıcaklık 5°C ile 16°C arasında değişecek.

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