Denizli'de 30 Ocak Perşembe günü hava durumu az bulutlu geçecek, sıcaklık 5°C ile 16°C arasında değişecek.
Saatlik hava durumu
- 24:00 - 03:00: Az Bulutlu, Sıcaklık: 7°C, Nem: 92%, Rüzgar: 4 km/sa, Hız: 17 km/sa
- 03:00 - 06:00: Az Bulutlu, Sıcaklık: 6°C, Nem: 90%, Rüzgar: 5 km/sa, Hız: 17 km/sa
- 06:00 - 09:00: Az Bulutlu, Sıcaklık: 7°C, Nem: 89%, Rüzgar: 5 km/sa, Hız: 17 km/sa
- 09:00 - 12:00: Az Bulutlu, Sıcaklık: 13°C, Nem: 58%, Rüzgar: 2 km/sa, Hız: 19 km/sa
- 12:00 - 15:00: Az Bulutlu, Sıcaklık: 15°C, Nem: 53%, Rüzgar: 5 km/sa, Hız: 22 km/sa
- 15:00 - 18:00: Az Bulutlu, Sıcaklık: 14°C, Nem: 70%, Rüzgar: 2 km/sa, Hız: 22 km/sa
- 18:00 - 21:00: Az Bulutlu, Sıcaklık: 10°C, Nem: 74%, Rüzgar: 4 km/sa, Hız: 14 km/sa
- 21:00 - 24:00: Az Bulutlu, Sıcaklık: 8°C, Nem: 82%, Rüzgar: 5 km/sa, Hız: 16 km/sa
Günlük özet
- En Düşük Sıcaklık: 5°C
- En Yüksek Sıcaklık: 16°C
- En Düşük Nem: 52%
- En Yüksek Nem: 91%
- Rüzgar Yönü: Kuzeydoğu
- Rüzgar Hızı: Ortalama 5 km/sa
Uç sıcaklıklar
- En Düşük Uç Sıcaklık: -5,4°C
- En Yüksek Uç Sıcaklık: 19,7°C
- Ortalama Sıcaklık: 11,8°C
30 Ocak 2025 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.
Kaynak: HABER MERKEZİ