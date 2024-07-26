Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) SGK’ya 3,3 milyar lira borcu olduğu yönündeki açıklamasının ardından İBB’den bir açıklama geldi. İBB, bu borcun belediyeye değil, kuruma bağlı 30 iştirak şirketine ait olduğunu duyurdu.

Bakan Vedat Işıkhan, SGK'ya olan prim borçları konusunda yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 3,3 milyar lira borcu olduğunu bildirdi. Bu açıklama, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve birçok belediyenin SGK'ya olan borçları gündeme geldi.

Işıkhan'ın açıklamasının ardından, sosyal medya aracılığıyla en borçlu belediyelerin listesi paylaşıldı. Bu listede, Ankara’nın 5,7 milyar lira, İzmir’in 5,3 milyar lira, İstanbul’un 3,3 milyar lira, Adana’nın 3 milyar lira ve Şişli’nin 1,8 milyar lira borcu olduğu belirtildi.

İBB, "Borç bizim değil"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, belediyenin doğrudan SGK'ya herhangi bir borcunun bulunmadığı ifade edildi. İBB yetkilileri, borcun belediyeye değil, İBB’nin sahip olduğu 30 iştirak şirketine ait olduğunu vurguladı. Bu iştirak şirketlerinin toplam prim borcunun 2,4 milyar TL seviyesinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, İBB’nin vergi ve SGK borcu bulunmadığına dikkat çekildi. İBB, bu borçların yönetim altında bulunan iştirak şirketleri tarafından karşılanması gerektiğini belirtti.

İştirak Şirketleri Nedir?

İştirak şirketleri, bir şirketin başka bir şirkette sermaye ortağı olduğu durumları ifade eder. Bu tür şirketlerde, sermaye paylı olarak dağılmıştır ve şirketler arası ortaklık ilişkileri söz konusudur. İştirak şirketleri, ana şirketten hukuki ve mali açıdan bağımsız olarak faaliyet gösterebilir, ancak ana şirketin mali durumu ile dolaylı ilişkileri olabilir.