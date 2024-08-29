34. Burhaniye-Ören Turizm ve Kültür Festivali, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla büyük bir coşkuyla açıldı. 8 farklı noktada gerçekleşecek ve 5 gün sürecek olan festival, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından halk oyunları gösterisiyle başladı. Açılış konuşmalarında Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel söz alarak festivale dair duygu ve düşüncelerini paylaştılar.

Açılış sonrası protokol ve katılımcılar, sergi ve stant alanını gezerek kurdele kesim törenini gerçekleştirdi. Sergilerin ziyaret edilmesiyle festivalin ilk günü resmen başlamış oldu.

Özgürlük ve demokrasi üzerine söyleşi

Festivalin ilk söyleşisi, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Ali Mahir Başarır'ın katılımıyla Ören Meydanı'nda düzenlendi. "Özgürlük ve Demokrasi" başlıklı bu önemli etkinlikte, Türkiye'nin güncel konuları ve sorunları ele alındı. Söyleşi sonunda Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, konuşmacılara ilçenin simgesi olan zeytin fidesi hediye ederek katkılarından dolayı plaket takdim etti.

Ezgi Abacı ile unutulmaz anlar

İlk gün, Ören Sahne'deki etkinliklerde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Sanatçısı Ezgi Abacı’nın geniş repertuarıyla sona erdi. Konservatuar sanatçısı Abacı'ya, performansının ardından Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban tarafından teşekkür plaketi verildi.

Sanatseverler için 5 tiyatro gösterisi

Festival boyunca tiyatroseverler için düzenlenen 5 tiyatro gösterimi, Ören Amfi'de sahnelenmeye başladı. Etkinliğin açılışı "Frida Kahlo" adlı tiyatro oyunu ile yapıldı. Meksika’nın ünlü ressamı Frida Kahlo'nun yaşamı, sanatseverlere duygusal anlar yaşattı. Oyun sonunda, Belediye Başkan Yardımcısı Ayten Tuna, sanatçılara teşekkür plaketini takdim etti.

Manga ile sahilde unutulmaz bir gece

Festivalin ilk gecesi, Ören Sahili'nde kurulan sahnede Manga’nın performansıyla zirveye ulaştı. Alternatif rock müziğinin öncü grubu Manga, 20. yılına özel konserleriyle sahne aldı. Burhaniye halkı, Başkan Ali Kemal Deveciler'in Manga'ya takdim ettiği plaketle birlikte, müziğin coşkusunu doyasıya yaşadı. Akılda kalıcı şarkılarla dolu gece, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir sahne performansıyla sona erdi.